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India Weather Forecast Today 15 April: दिल्ली-एनसीआर में 36 डिग्री तक रहेगा तापमान, राजस्थान में हुआ 40 पार, जानें आज का मौसम

दिल्ली एनसीआर में 15 से 20 अप्रैल तक अधिकतम तापमान 36 डिग्री से बढ़कर 39 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान भी 21 से बढ़कर 23 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है.

Published date india.com Published: April 16, 2026 6:42 AM IST
email india.com By Farha Fatima email india.com twitter india.com
पढ़िए आज का मौसम
पढ़िए आज का मौसम

भारत में अब तेज़ी से भीषण गर्मी का दौर शुरू हो रहा है, क्योंकि उत्तरी, मध्य और दक्षिणी क्षेत्रों में तापमान तेज़ी से बढ़ रहा है. कई शहरों में तापमान पहले ही 40°C के करीब पहुंच चुका है, जबकि मध्य और प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में इस सप्ताह तापमान 42°C से 45°C के बीच रह सकता है. पढ़िए राज्यवार मौसम का हाल.

दिल्ली-एनसीआर

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में एक बार फिर भीषण गर्मी का दौर शुरू होने जा रहा है. इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट (आईएमडी) के ताज़ा पूर्वानुमान के अनुसार पूरे सप्ताह आसमान साफ रहेगा और तापमान लगातार बढ़ोतरी दर्ज करेगा. आने वाले दिनों में पारा 40 डिग्री के करीब पहुंचने की भी आशंका जताई गई है.  मौसम विभाग के अनुसार 15 अप्रैल को अधिकतम तापमान 36 डिग्री और न्यूनतम 21 डिग्री रहने का अनुमान है. 16 और 17 अप्रैल को अधिकतम तापमान 37 डिग्री तक पहुंचेगा. 18 अप्रैल को यह 38 डिग्री और 19-20 अप्रैल तक 39 डिग्री तक जाने की संभावना है. पूरे सप्ताह साफ आसमान रहेगा, जिससे धूप तेज होगी और गर्मी का असर और अधिक महसूस किया जाएगा.

राजस्थान में 40 डिग्री के पार तापमान

राजस्थान में पिछले 24 घंटों में तापमान में तेज बढ़ोतरी दर्ज की गई है. बाड़मेर राज्य का सबसे गर्म शहर रहा, जहां अधिकतम तापमान 41.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. इसके बाद कोटा दूसरे स्थान पर रहा जहां पारा 41.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया. बुधवार को कोटा में पारा 41 डिग्री से ऊपर दर्ज किया गया. चुरू और चित्तौड़गढ़ भी पीछे नहीं रहे और इन शहरों में भी तापमान 40 डिग्री से अधिक रहा. गर्मी बढ़ने के साथ ही पश्चिमी राजस्थान में दिन के समय गर्म हवाएं चलने लगी हैं,17 अप्रैल से राज्य के कई हिस्सों में लू चलने की संभावना है.

जानिए इन राज्यों में कैसा रहेगा मौसम

उत्तर प्रदेश- लखनऊ और आस-पास के इलाकों में भीषण गर्मी पड़ने की संभावना है.

राजस्थान- जयपुर और रेगिस्तानी इलाकों में तेज़ी से गर्मी बढ़ने की उम्मीद है.

मुंबई- समुद्र के किनारे की मध्यम गर्मी जारी है, और उमस 65% से ज़्यादा बनी हुई है.

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जम्मू- ठंड का मौसम जारी है, और हल्की बर्फबारी की संभावना है.

पंजाब- चंडीगढ़ और आस-पास के इलाकों में गर्मी बढ़ने की संभावना है.

हैदराबाद- हैदराबाद सबसे गर्म बड़े शहरों में से एक है, और यहाँ लू (हीटवेव) का खतरा बढ़ रहा है.

कर्नाटक- बेंगलुरु में दोपहर गर्म और रातें हल्की रहेंगी.

चेन्नई- गर्मी और उमस भरा मौसम रहने की उम्मीद है, शाम को समुद्र की हवाओं से थोड़ी राहत मिल सकती है.

अहमदाबाद- गुजरात में लू (हीटवेव) का अलर्ट जारी है.

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Farha Fatima

Farha Fatima

फ़रहा फ़ातिमा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस से ग्रेजुएशन के बाद पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2015 में LIVE India में इंटर्नशिप से की. प्रारंभिक दौर में ही उन्होंने जामिया ... और पढ़ें

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