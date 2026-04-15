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India Weather Today 15 April 2026 Know Delhi Ncr Mp And Other State Weather Update Aaj Ka Mausam In Hindi

India Weather Forecast Today 15 April: NCR में आएगी झुलसा देने वाली गर्मी, इन राज्यों के लिए भीषण गर्मी का अलर्ट, जानें आज का मौसम

आज के मौसम की जानकारी 15 april: गुजरात के अहमदाबाद में अगले सात दिनों तक भीषण गर्मी का दौर जारी रहने की उम्मीद है. पढ़िए देश के अन्य राज्यों के मौसम का हाल.

पढ़ें आज का मौसम

India Weather Report Today 15 april: आज के मौसम की जानकारी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में अब गर्मी का असर तेजी से बढ़ने लगा है. भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी ताज़ा पूर्वानुमान के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान लगातार बढ़ेगा और 19 अप्रैल तक अधिकतम तापमान 39 से 40 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच सकता है. 15 अप्रैल को अधिकतम तापमान 36 डिग्री और न्यूनतम 21 डिग्री रहने का अनुमान है, जबकि 16 और 17 अप्रैल को तापमान 37 डिग्री तक पहुंच सकता है. 18 अप्रैल को अधिकतम तापमान 38 डिग्री और न्यूनतम 22 डिग्री रहने की संभावना है. इसके बाद 19 अप्रैल को पारा 39 डिग्री तक पहुंचने का अनुमान है, जबकि न्यूनतम तापमान 23 डिग्री के आसपास रह सकता है. इन सभी दिनों में आसमान साफ रहने की संभावना जताई गई है, जिससे धूप और अधिक तेज महसूस होगी. साफ आसमान और लगातार बढ़ते तापमान के कारण दिन के समय लू जैसे हालात बनने की शुरुआत हो सकती है.

मध्य प्रदेश में शुष्क मौसम, तापमान में धीरे-धीरे बढ़ेगा

भोपाल स्थित मौसम केंद्र की तरफ से जारी वेदर बुलेटिन के अनुसार, 15 अप्रैल को राज्य के सभी जिलों में शुष्क मौसम रहेगा और कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है. भोपाल और आसपास के इलाकों में आसमान साफ ​​रहने की संभावना है, हवा की औसत गति 8 से 10 किमी प्रति घंटा रहेगी, और अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 41 डिग्री सेल्सियस और 23 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. मौसम विशेषज्ञों ने यहां बताया कि अगले चार दिनों के पूर्वानुमान के अनुसार, राज्य भर में अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक वृद्धि होगी.

अहमदाबाद में भीषण गर्मी का अलर्ट

गुजरात के अहमदाबाद में अगले सात दिनों तक भीषण गर्मी का दौर जारी रहने की उम्मीद है. इस दौरान अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने अनुमान लगाया है कि 20 अप्रैल की सुबह तक, शहर में अधिकतम तापमान 40-41 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान 23-25 ​​डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है.नागरिक प्राधिकरण के अधिकारियों ने अहमदाबाद नगर निगम की ‘हीट एक्शन प्लान’ के तहत एहतियाती उपाय लागू कर दिए हैं.

केरल में भीषण गर्मी, 12 जिलों में चेतावनी

केरल में भीषण गर्मी की लहर जारी है, अधिकारियों ने इडुक्की और वायनाड के पहाड़ी जिलों को छोड़कर पूरे राज्य में तापमान संबंधी चेतावनी जारी की है. मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि गर्मी जारी रहने की संभावना है और निकट भविष्य में राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है. पलक्कड़ सबसे गर्म जिला बना हुआ है, जहां पारा 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की आशंका है. जिले में इससे एक दिन पहले ही 39.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया था, जो इस मौसम में राज्य का अब तक का सबसे अधिक तापमान है.

तमिलनाडु में भीषण गर्मी के साथ चलेगी लू

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने भविष्यवाणी की है कि तमिलनाडु के आंतरिक भागों में अगले कुछ दिनों तक भीषण गर्मी का दौर जारी रहेगा, और अधिकतम तापमान कम से कम शुक्रवार तक सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक रहने की संभावना है. आईएमडी के अनुसार, आने वाले दिनों में आंतरिक क्षेत्रों में तापमान 39 से 41 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है. चेन्नई और उसके उपनगरों में अधिकतम तापमान 37 डिग्री तक पहुंचने की संभावना है, यहां उमस भरे मौसम के कारण तापमान रिकॉर्ड स्तर से कहीं अधिक गर्म महसूस होगा. (इनपुट एजेंसी से लिया गया है)

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