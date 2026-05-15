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Today Weather 15th MAY: एनसीआर में 40 डिग्री के पार पहुंचेगा पारा, MP UP में लू का कहर, जानें देश के मौसम का हाल

चेन्नई में आरएमसी ने अगले दो दिनों तक आंशिक रूप से बादल छाए रहने और हल्की बारिश की संभावना जताई है. शहर में दिन का तापमान लगभग 35 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है.

Published date india.com Published: May 15, 2026 7:37 AM IST
email india.com By Farha Fatima email india.com twitter india.com
पढ़ें आज का मौसम
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भारत इस समय मॉनसून से पहले के एक तेज़ बदलाव के दौर से गुज़र रहा है, गर्मी तेज़ी से बढ़ रही है, शुरुआती बारिश कहीं-कहीं ही हो रही है। 15 मई 2026 को, ज़्यादातर इलाकों में न्यूनतम तापमान 27°C से 35°C के बीच और अधिकतम तापमान 31°C से 47°C के बीच देखा जा रहा है. आइए जानते हैं राज्यवार मौसम का हाल.

मध्य प्रदेश, UP में भीषण लू का कहर

मध्य प्रदेश में भीषण लू का प्रकोप जारी है. आईएमडी ने गुना, राजगढ़ और ग्वालियर सहित कई जिलों में लू की स्थिति जारी रहने की चेतावनी जारी की है. भोपाल और आसपास के क्षेत्रों में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है, और तापमान 43 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है. अगले तीन दिनों में तापमान में दो से तीन डिग्री सेल्सियस की और वृद्धि होने की आशंका को देखते हुए राज्य प्रशासन गर्मी की बिगड़ती स्थिति को लेकर सतर्क है. यूपी में भी लू का कहर बरपा है.

एनसीआर में 40 डिग्री के पार पहुंचेगा पारा

पिछले कुछ दिनों तक तेज हवाओं और हल्के मौसम बदलाव से मिली राहत अब धीरे-धीरे खत्म होती नजर आ रही है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक आने वाले दिनों में एनसीआर के तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी. 15 मई को गर्मी और बढ़ने की संभावना है. मौसम विभाग के मुताबिक अधिकतम तापमान 40 डिग्री और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहेगा. इस दिन भी आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे.

  • -16 मई से मौसम पूरी तरह साफ होने लगेगा और तापमान स्थिर रूप से ऊंचाई पर बना रहेगा. 16 मई को अधिकतम तापमान 40 डिग्री और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने का पूर्वानुमान है.
  • -17 मई को अधिकतम तापमान 41 डिग्री और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है.
  • -18 और 19 मई को भी अधिकतम तापमान 41 डिग्री तथा न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.

तमिलनाडु में 19 मई तक व्यापक बारिश होगी

दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे सटे पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी में बने एक सुस्पष्ट निम्न दबाव क्षेत्र के कारण आने वाले दिनों में तमिलनाडु में व्यापक वर्षा होने की संभावना है. क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र ने 19 मई तक कई पश्चिमी और घाट जिलों में छिटपुट भारी वर्षा का पूर्वानुमान लगाया है.

नीलगिरि जिले में 15 और 17 मई को भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है. 15 मई को कोयंबटूर जिले के घाट क्षेत्रों में भी भारी बारिश होने की संभावना है जबकि थेनी जिले में 16 मई को तेज बारिश होने की उम्मीद है.

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Farha Fatima

Farha Fatima

फ़रहा फ़ातिमा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस से ग्रेजुएशन के बाद पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2015 में LIVE India में इंटर्नशिप से की. प्रारंभिक दौर में ही उन्होंने जामिया ... और पढ़ें

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