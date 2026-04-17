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India Weather Today 17 April 2026 Alert In Delhi Up Rajasthan Temperatures Smash 40 Weather Update Aaj Ka Mausam In Hindi

आज का मौसम 17 अप्रैल 2026: पहाड़ों पर बर्फबारी लेकिन मैदान में तपन! दिल्ली-यूपी में 40 डिग्री पार जाएगा तापमान, पढ़ें मौसम विभाग का तगड़ा अलर्ट

today weather: मध्य प्रदेश सहित दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और गुजरात में गर्मी की लहर का अलर्ट जारी किया गया है. बढ़ते तापमान से हीटस्ट्रोक, बिजली की मांग और पानी की कमी का खतरा बढ़ गया है. शहरी इलाकों में कंक्रीट की सतहें गर्मी को लंबे समय तक बनाए रखेंगी.

पढ़ें आज का मौसम का हाल

India Weather Report Today 17 अप्रैल 2026: भारत में 17 अप्रैल 2026 को भीषण गर्मी की लहर ने पूरे देश में रहने का अनुमान है. उत्तरी और मध्य भारत के बड़े हिस्से पहले से ही 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुके हैं, जबकि मौसम विभाग ने सूखी हवाओं और साफ आसमान के कारण अगले कुछ दिनों में तापमान और बढ़ने की चेतावनी जारी की है. पश्चिमी विक्षोभ के कमजोर पड़ने से देश के करीब 95 प्रतिशत क्षेत्र में शुष्क और गर्म मौसम बना रहेगा. जानिए देश के चारों ओर कैसा है मौसम का हाल.

उत्तर-पूर्वी भारत

उत्तर-पूर्वी भारत में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना बनी हुई है, लेकिन यह सिस्टम काफी कमजोर है. जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में ठंडक महसूस हो सकती है, पर मैदानी इलाकों में कोई खास राहत नहीं मिलेगी.

उत्तर-पश्चिमी भारत

उत्तर-पश्चिमी भारत में भीषण गर्मी का प्रकोप सबसे ज्यादा है. सूखी हवाएं और रेगिस्तानी प्रभाव के कारण तापमान तेजी से चढ़ रहा है. दिल्ली, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के बड़े हिस्सों में दिन का पारा 39 से 42 डिग्री तक पहुंचने की संभावना है.

दक्षिण-पूर्वी भारत

दक्षिण-पूर्वी भारत में उमस भरा गर्म मौसम रहेगा. चेन्नई और आसपास के तटीय इलाकों में समुद्री हवाओं के कारण गर्मी के साथ नमी ज्यादा रहेगी, हालांकि तापमान अपेक्षाकृत थोड़ा नियंत्रित रहेगा.

दक्षिण-पश्चिमी भारत

दक्षिण-पश्चिमी भारत में शुष्क गर्मी का मिश्रण दिख रहा है. हैदराबाद, कर्नाटक और मुंबई जैसे क्षेत्रों में दिन का तापमान 32 से 40 डिग्री के बीच रहेगा. तटीय भागों में उमस तो रहेगी, लेकिन रेगिस्तानी हवाओं का प्रभाव पश्चिमी राज्यों में गर्मी को और बढ़ा रहा है.

पढ़ें राज्य-वार मौसम का हाल-

दिल्ली-एनसीआर

दिल्ली-एनसीआर में आज न्यूनतम तापमान 30 डिग्री और अधिकतम 40 डिग्री सेल्सियस रहेगा. हल्की हवाओं के साथ मौसम गर्म और पूरी तरह शुष्क बना रहेगा.चेन्नई में न्यूनतम 29 डिग्री और अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस का अनुमान है. आंशिक बादल छाए रहने के साथ उमस भरा मौसम रहेगा.

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उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश में न्यूनतम 25 डिग्री और अधिकतम 42 डिग्री सेल्सियस का अनुमान है. भीषण गर्मी पड़ने की पूरी संभावना है.

राजस्थान

राजस्थान में न्यूनतम 29 डिग्री और अधिकतम 41 डिग्री सेल्सियस रहेगा. रेगिस्तान से आने वाली सूखी हवाएं गर्मी को और तेज कर देंगी.

पंजाब

पंजाब में न्यूनतम 25 डिग्री और अधिकतम 39 डिग्री सेल्सियस का तापमान रहने की उम्मीद है. हल्की हवाओं के साथ गर्म मौसम रहेगा.

मुंबई

मुंबई में न्यूनतम 28 डिग्री और अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस रहेगा. समुद्र से आने वाली हल्की हवाओं के कारण तटीय इलाकों में उमस का असर ज्यादा रहेगा.

हैदराबाद

हैदराबाद में न्यूनतम 30 डिग्री और अधिकतम 40 डिग्री सेल्सियस का तापमान रहने की उम्मीद है. मौसम पूरी तरह शुष्क और बढ़ती गर्मी वाला रहेगा.

कर्नाटक

कर्नाटक में न्यूनतम 26 डिग्री और अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस रहेगा. तटीय हिस्सों में उमस के साथ गर्म मौसम बना रहेगा.

जम्मू-कश्मीर

जम्मू-कश्मीर में न्यूनतम 4 डिग्री और अधिकतम 9 डिग्री सेल्सियस रहेगा. बारिश और बर्फबारी की संभावना के साथ मौसम ठंडा बना रहेगा.

अहमदाबाद

अहमदाबाद (गुजरात) में न्यूनतम 28 डिग्री और अधिकतम 40 डिग्री सेल्सियस रहेगा. शुष्क और तेज गर्मी वाला मौसम बना रहेगा.