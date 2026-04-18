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India Weather Forecast Today 18 april: उत्तरी और मध्य मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी , तापमान 45°C तक पहुंचा, जानें राज्यवार मौसम का हाल
आज के मौसम की जानकारी 18 अप्रैल: देशभर में उत्तरी और मध्य मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी पड़ रही है. इन सभी जगह तापमान लगभग 40°C तक है. जानिए राज्यवार मौसम का हाल.
India Weather Report Today 18 april: भारत के उत्तरी और मध्य मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी पड़ रही है, और कई जगहों पर तापमान 40°C से 45°C तक पहुंच गया है. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में भीषण गर्मी के बीच मौसम ने अचानक करवट ली और लोगों को तपती धूप से राहत मिली. दोपहर बाद आसमान में काले बादल छा गए, जिसके साथ तेज हवाएं चलीं और कई इलाकों में हल्की बूंदाबांदी भी दर्ज की गई. मौसम के इस बदलाव से तापमान में गिरावट महसूस की गई और लोगों को गर्मी से अस्थायी राहत मिली. भारतीय मौसम विभाग के ताजा आंकड़ों के अनुसार, पिछले कुछ दिनों से एनसीआर में तापमान लगातार बढ़ रहा था. अगले कुछ दिनों में अधिकतम तापमान 38, 39 और फिर 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है. वहीं, न्यूनतम तापमान भी धीरे-धीरे बढ़कर 24 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है. यह बदलाव प्री-समर वेदर एक्टिविटी का हिस्सा है, जिसमें तेज गर्मी के बीच अचानक बादल, धूल भरी आंधी और हल्की बारिश देखने को मिलती है. हालांकि, यह राहत ज्यादा समय तक नहीं रहने वाली है. आने वाले दिनों में एक बार फिर तेज धूप और गर्म हवाएं लोगों को परेशान कर सकती हैं.
दिल्ली NCR: राजधानी में गर्मी और सूखा मौसम है, और तापमान लगभग 40°C तक पहुंचने की उम्मीद है. आसमान साफ रहने की उम्मीद है, और गर्मी से कोई खास राहत मिलने के आसार नहीं हैं.
लू की स्थिति: उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात के कुछ हिस्सों में भीषण गर्मी पड़ रही है, और तापमान 40°C से 45°C के बीच रहने की उम्मीद है.
उत्तरी पहाड़ी इलाके: जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी की उम्मीद है, जो मैदानी इलाकों के मौसम से बिल्कुल अलग होगा.
पूर्वोत्तर और दक्षिण: मेघालय के कुछ हिस्सों में आंशिक रूप से धूप और हल्की बारिश का अनुमान है. मुंबई जैसे तटीय इलाकों में उमस काफी ज़्यादा है.
शहरों के हिसाब से तापमान का अनुमान
नई दिल्ली: अधिकतम 40°C, न्यूनतम 30°C (गर्म और धुंधला)
मुंबई: अधिकतम 32°C, न्यूनतम 28°C (उमस भरा)
लखनऊ: अधिकतम 42°C, न्यूनतम 25°C (बहुत गर्म)
जयपुर: अधिकतम 39°C, न्यूनतम 29°C (सूखी गर्मी)
अहमदाबाद: अधिकतम 40°C, न्यूनतम 26°C (सूखा/धूप वाला)
श्रीनगर: अधिकतम 9°C, न्यूनतम 4°C (बारिश/बर्फबारी)
हैदराबाद: अधिकतम 40°C, न्यूनतम 30°C (गर्म)
नागरिकों को सलाह है कि वे दोपहर के समय ज़्यादा देर तक धूप में न रहें, खूब पानी पिएं (हाइड्रेटेड रहें), और UV किरणों का स्तर ज़्यादा होने के कारण शरीर को ढकने वाले कपड़े पहनें.
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