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Today Weather 2 May: राजस्थान, मध्य प्रदेश में आंधी-तूफान और बारिश का अलर्ट, दिल्ली NCR में छाए रहेंगे बादल

आज के मौसम की जानकारी 2 MAY: उत्तर भारत में मौसम बदल रहा है. दिल्ली समेत कई जगहों पर बारिश और ओलावृष्टि हुई, जिससे लू से राहत मिली. भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) ने शुक्रवार को उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान भी जताया है.

Published date india.com Updated: May 2, 2026 6:36 AM IST
email india.com By Farha Fatima email india.com twitter india.com
पढ़ें आज का मौसम
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India Weather Report Today 2 May: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर ) में लोगों को भीषण गर्मी से कुछ राहत मिली है. मौसम विभाग द्वारा जारी ताजा रिपोर्ट के अनुसार, आने वाले लगभग एक सप्ताह तक आसमान में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी. 4 और 5 मई को एक बार फिर मौसम करवट लेगा और तेज बारिश के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है. 2 मई को तापमान 24 डिग्री से 35 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है और आसमान साफ रहेगा. 3 मई को अधिकतम तापमान बढ़कर 36 डिग्री तक पहुंच सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 25 डिग्री रहेगा, इस दिन भी मौसम साफ रहने की संभावना है.

मौसम विभाग के अनुसार, 4 मई को न्यूनतम तापमान 25 डिग्री और अधिकतम 37 डिग्री रहने का अनुमान है, गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं. 5 मई को भी यही स्थिति बनी रहेगी, तेज बारिश व हवाओं की संभावना है. 6 मई को भी मौसम लगभग ऐसा ही रहेगा, बारिश की संभावना बनी रहेगी.

मध्य प्रदेश में बारिश, आंधी की संभावना

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) भोपाल ने मध्य प्रदेश के लिए राज्य में मौसम अस्थिर रहने, बारिश, आंधी और तापमान में गिरावट की संभावना जताई है. 2 मई (शनिवार) को भी कई जिलों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी के साथ गरज-चमक और बिजली गिरने की संभावना है. ग्वालियर, रीवा, जबलपुर और पन्ना समेत कई क्षेत्रों में मौसम का असर देखने को मिल सकता है. पूर्वी मध्य प्रदेश के सीधी और बालाघाट जिलों में तेज हवाएं चलने का अनुमान है, जिनकी रफ्तार 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है. राजधानी भोपाल में आसमान आंशिक रूप से बादलों से घिरा रह सकता है. दिन का तापमान करीब 39 डिग्री सेल्सियस और रात का तापमान लगभग 23 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. प्रशासन ने लोगों को आंधी-तूफान के दौरान घरों के अंदर रहने की सलाह दी है.

बिहार में मौसम अचानक बदला, तूफान का कहर

बिहार में मौसम में अचानक बदलाव आने से लोगों को राहत मिली है, क्योंकि अब राज्य के कई हिस्सों में मौसम ठंडा हो गया है. कई जिलों में हल्की बारिश, गरज-चमक, बिजली गिरने और तेज हवाएं चल रही हैं. मौसम का यह हाल 3 मई तक बने रहने की उम्मीद है. राजधानी पटना में आसमान बादलों से घिरा रहने की संभावना है और हल्की बारिश के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं. मौसम विभाग ने 33 जिलों में आंधी-तूफान और बारिश के लिए ‘येलो अलर्ट’ जारी किया है, जिसमें 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से हवाएं चलने की चेतावनी दी गई है.

बिहार में आए भीषण तूफान, भारी बारिश और ओलावृष्टि ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई और मुजफ्फरपुर, मधुबनी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, दरभंगा, हाजीपुर, छपरा और बेगूसराय सहित कई जिलों में 13 लोगों की जान ले ली.

राजस्थान में आंधी-तूफान और बारिश का अलर्ट

राजस्थान के कुछ हिस्सों में हुई ओलावृष्टि के मद्देनजर मौसम विभाग ने 1 से 6 मई तक आंधी, बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी जारी की है. विभाग ने इस अवधि के दौरान जयपुर, भरतपुर, अजमेर, कोटा, जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर संभाग में बारिश का पूर्वानुमान लगाया है. इसके साथ ही मौसम विभाग ने शनिवार को अजमेर, अलवर, भरतपुर, दौसा, डीग, धौलपुर, जयपुर, झुंझुनू, करौली, सवाई माधोपुर, सीकर, टोंक, बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, फलौदी और श्री गंगानगर सहित कई जिलों में ‘येलो अलर्ट’ जारी किया गया है, जिसमें आंधी, बिजली गिरने और 40-50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की चेतावनी दी गई है. जयपुर मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, अगले 4-5 दिनों में एक और पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना है, जिससे प्रदेश भर में धूल भरी आंधी, हलकी बारिश हो सकती है. इससे लोगों को लू से राहत मिल सकती है.

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यूपी में तूफान और भारी बारिश

पिछले दो दिनों में भारी बारिश, तेज तूफान और बिजली गिरने के कारण पूरे उत्तर प्रदेश में काफी नुकसान हुआ है, जिसमें कम से कम 24 लोगों की मौत हो गई है. राज्य के कई जिलों में लगातार बारिश, तेज़ हवाओं और बार-बार बिजली गिरने से हालात खराब हो गए हैं, जिससे आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है. भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अगले कुछ दिनों तक राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश, आंधी-तूफान और बिजली गिरने की संभावना जताई है, जिससे यह संकेत मिलता है कि खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं है.

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Farha Fatima

Farha Fatima

फ़रहा फ़ातिमा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस से ग्रेजुएशन के बाद पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2015 में LIVE India में इंटर्नशिप से की. प्रारंभिक दौर में ही उन्होंने जामिया ... और पढ़ें

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