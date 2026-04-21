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Aaj Ka Mausam: दिल्ली NCR में हीट वेव, झारखंड मध्य प्रदेश तमिलनाडु में भीषण गर्मी, महाराष्ट्र असम में भारी बारिश का अलर्ट

आज के मौसम की जानकारी 21 april:आईएमडी ने असम में अगले दो से तीन दिनों तक लगातार बारिश की संभावना जताई है. भोपाल में दिन का तापमान करीब 39 डिग्री और रात का तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है.

Published date india.com Published: April 21, 2026 6:43 AM IST
email india.com By Farha Fatima email india.com twitter india.com
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India Weather Report Today 21 april:  एनसीआर क्षेत्र में गर्मी ने अब अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं. अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है और आने वाले दिनों में इसमें और बढ़ोतरी होने की संभावना है. मौसम विभाग ने दो दिन बाद से हीट वेव को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है. आईएमडी की रिपोर्ट के अनुसार, 21 अप्रैल को एनसीआर में अधिकतम तापमान 41 डिग्री और न्यूनतम 21 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान है. इन दिनों आसमान मुख्य रूप से साफ रहेगा और किसी प्रकार की चेतावनी जारी नहीं की गई है. 22 अप्रैल से मौसम का मिजाज और अधिक गर्म हो जाएगा. इस दिन तापमान बढ़कर 42 डिग्री/22 डिग्री तक पहुंच सकता है और पूरे दिन हीट वेव का प्रभाव रहेगा. मौसम विभाग के अनुसार 22 अप्रैल को लू चलने की संभावना है. 23 और 24 अप्रैल को भी स्थिति में सुधार की उम्मीद नहीं है. इन दिनों अधिकतम तापमान 42 डिग्री और न्यूनतम 23 डिग्री तक रह सकता है. 24 अप्रैल को नमी (ह्यूमिडिटी) भी बढ़कर 70 प्रतिशत तक पहुंचने का अनुमान है, जिससे उमस भरी गर्मी लोगों की परेशानी और बढ़ा सकती है.

महाराष्ट्र में आंधी-तूफान और बारिश की संभावना

महाराष्ट्र में आने वाले दिनों में मौसम का मिजाज बदलने वाला है. 21- 22 अप्रैल के बीच राज्य के कई हिस्सों में आंधी-तूफान के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई है. पश्चिम महाराष्ट्र के घाट क्षेत्रों, खानदेश, मराठवाड़ा और विदर्भ के कुछ हिस्सों में दोपहर के बाद आंशिक रूप से बादल छाए रहने के साथ तेज हवाओं और बिजली कड़कने के साथ बारिश होने के आसार हैं. पश्चिम महाराष्ट्र के पुणे विभाग, मराठवाड़ा के दक्षिणी हिस्सों और छत्रपति संभाजीनगर क्षेत्र के साथ-साथ विदर्भ के अमरावती विभाग में भी कई स्थानों पर बारिश दर्ज की जा सकती है. हालांकि 22 अप्रैल तक पहुंचते-पहुंचते आंधी-तूफान की तीव्रता और प्रभावित क्षेत्रों में कमी आने के संकेत हैं.

मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी का कहर

मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी का असर लगातार बना हुआ है. आईएमडी के अनुसार, अगले दो दिनों तक तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा, लेकिन इसके बाद 2–3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हो सकती है. 23 अप्रैल से पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है, जिसका असर उत्तर भारत के मौसम पर भी पड़ सकता है. भोपाल और आसपास के क्षेत्रों में आंशिक बादल छाए रहने, हल्की बारिश और 10–12 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने का अनुमान है. दिन का तापमान करीब 39 डिग्री और रात का तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है.

तमिलनाडु में भीषण गर्मी पड़ने की संभावना

चेन्नई स्थित क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र (आरएमसी) ने चेतावनी जारी की है कि अगले पांच दिनों में तमिलनाडु के आंतरिक जिलों में भीषण गर्मी पड़ने की संभावना है और तापमान सामान्य स्तर से ऊपर जाने की आशंका है. मौसम विभाग ने 21 अप्रैल तक कुछ छिटपुट स्थानों पर, विशेष रूप से पश्चिमी घाटों के किनारे और दक्षिणी तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में हल्की बारिश की संभावना जताई है. 22 और 23 अप्रैल को पश्चिमी घाट के जिलों, डेल्टा क्षेत्रों और कराईकल में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ गरज-चमक होने की संभावना है.

असम में अगले 2-3 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने असम में अगले दो से तीन दिनों तक लगातार बारिश की संभावना जताई है. विभाग ने राज्य के कई हिस्सों में गरज-चमक, बिजली गिरने और तेज हवाओं को लेकर चेतावनी जारी की है.असम के अधिकांश इलाकों में मध्यम बारिश होने की संभावना है, जबकि कुछ जिलों में कहीं-कहीं भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है. इसके साथ ही 40 से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और आंधी-तूफान की भी आशंका जताई गई है.

झारखंड में भीषण गर्मी, सरकार ने स्कूलों का समय बदला

झारखंड में भीषण गर्मी को देखते हुए 21 अप्रैल से राज्य के सभी सरकारी, गैर-सरकारी सहायता प्राप्त और निजी विद्यालयों में कक्षाओं का संचालन सुबह के समय किया जाएगा. केजी से कक्षा 8 तक की कक्षाएं सुबह 7 बजे से 11:30 बजे तक चलेंगी, जबकि कक्षा 9 से 12 तक की कक्षाएं सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक संचालित होंगी. सरकारी स्कूलों के शिक्षक और गैर-शैक्षणिक कर्मचारी सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक विद्यालय में उपस्थित रहेंगे.

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Farha Fatima

Farha Fatima

फ़रहा फ़ातिमा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस से ग्रेजुएशन के बाद पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2015 में LIVE India में इंटर्नशिप से की. प्रारंभिक दौर में ही उन्होंने जामिया ... और पढ़ें

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