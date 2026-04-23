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आज 23 अप्रैल का मौसम: NCR में 44 डिग्री तक पहुंच सकता है पारा, हीट वेव का अलर्ट जारी, पढ़िए देश के अन्य राज्यों का मौसम

नई दिल्ली में बुधवार से शुक्रवार तक लू चलने की संभावना है. राष्ट्रीय राजधानी के कई हिस्सों में पारा बढ़कर लगभग 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की उम्मीद है. इस स्थिति को देखते हुए मौसम विभाग ने 'येलो अलर्ट' जारी किया है.

Published date india.com Updated: April 23, 2026 6:42 AM IST
email india.com By Farha Fatima email india.com twitter india.com
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Today weather 23 april: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में आने वाले दिनों में भीषण गर्मी का दौर जारी रहने वाला है. ताजा पूर्वानुमान के अनुसार अगले चार दिनों तक सूरज का प्रकोप लगातार बढ़ेगा और अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है. तेज धूप के साथ चलने वाली गर्म हवाएं लू का रूप लेंगी, जिससे आम जनजीवन प्रभावित होने की आशंका है. मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, 23 अप्रैल को तापमान बढ़कर 42 डिग्री तक पहुंचने की संभावना है. 24 और 25 अप्रैल को स्थिति और गंभीर हो सकती है, जब अधिकतम तापमान क्रमशः 43 डिग्री और 44 डिग्री तक पहुंच सकता है. इन दोनों दिनों के लिए हीट वेव की चेतावनी जारी की गई है. 26 और 27 अप्रैल को भी गर्मी से राहत मिलने के आसार कम हैं, जब अधिकतम तापमान 42 डिग्री के आसपास बना रहेगा.

जयपुर में स्कूलों में सुबह की शिफ्ट में पढ़ाई होगी

बढ़ते तापमान और भीषण गर्मी के बीच जयपुर जिला प्रशासन ने छात्रों को भीषण गर्मी से बचाने के लिए जिले भर में स्कूलों के समय में संशोधन करते हुए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है.जिला कलेक्टर संदेश नायक ने घोषणा की है कि 27 अप्रैल से स्कूल सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक चलेंगे. यह संशोधित समय सारिणी से कक्षा 8 तक के छात्रों पर लागू होता है और इसका उद्देश्य बच्चों को दोपहर की भीषण गर्मी और लंबे समय तक धूप में रहने से बचाना है.

23 से 25 अप्रैल के बीच कई जिलों में लू चलने का पूर्वानुमान है और राज्य के कुछ हिस्सों में स्थिति गंभीर बनी रहने की आशंका है.जोधपुर मंडल में 23 अप्रैल को 20-30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है, हालांकि इनसे मौजूदा भीषण गर्मी से कोई खास राहत मिलने की उम्मीद नहीं है.

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Farha Fatima

Farha Fatima

फ़रहा फ़ातिमा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस से ग्रेजुएशन के बाद पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2015 में LIVE India में इंटर्नशिप से की. प्रारंभिक दौर में ही उन्होंने जामिया ... और पढ़ें

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