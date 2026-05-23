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Today 23rd May Weather: NCR में भीषण हीट वेव, 45 डिग्री के पार रहेगा पारा, जानें देश के अन्य राज्यों में कहां कैसा है मौसम

Today 23rd May Weather: मौसम विभाग ने साफ कहा है कि अगले पांच दिनों तक अधिकतम पारा 45 डिग्री से नीचे नहीं आएगा. वहीं, तेज सतही हवाओं का असर और भी ज्यादा महसूस किया जाएगा. इन हवाओं से राहत की बजाय ज्यादा परेशानी होगी, क्योंकि ये गर्म और शुष्क होंगी.

Published date india.com Updated: May 23, 2026 7:08 AM IST
email india.com By Farha Fatima email india.com twitter india.com
Today 23rd May Weather:
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Today 23rd May Weather: नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और दिल्ली सहित पूरे एनसीआर में भीषण गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है. मौसम विभाग की मानें तो आने वाले पांच दिनों तक लोगों को इस तपिश से कोई राहत नहीं मिलने वाली है. अधिकतम और न्यूनतम तापमान दोनों ही सामान्य से काफी ऊपर बने रहेंगे. 27 मई तक दिन का अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान भी 31 डिग्री तक दर्ज हो सकता है. रातें भी राहत नहीं देंगी और ‘वार्म नाइट’ (गर्म रात) का दौर रहेगा.

  • -23 मई को अधिकतम तापमान 45 डिग्री और न्यूनतम तापमान 31डिग्री रहने की संभावना है. हीट वेब के साथ दोपहर व शाम को तेज हवाएं.
  • -24 मई को अधिकतम तापमान 45 डिग्री और न्यूनतम तापमान 31 डिग्री रहने की संभावना है और लू का प्रकोप जारी रहेगा.
  • -25, 26 व 27 मई को भी तापमान 45 डिग्री और न्यूनतम 30 के करीब बना रहेगा. दोपहर व शाम हीट वेब और तेज हवाएं, बिना किसी राहत के चलती रहेंगी.

उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी और लू

इस समय पूरे राज्य में तापमान तेजी से बढ़ रहा है और भीषण गर्मी का असर साफ दिखाई दे रहा है. ऐसे में लोगों से अपील है कि वे बहुत जरूरी काम होने पर ही धूप में निकलें, वरना घर के अंदर ही रहें और खुद को सुरक्षित रखें. उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने प्रदेश में भीषण लू और गर्मी की स्थिति को लेकर सरकार की तैयारियों और जनता की सुरक्षा से जुड़े इंतजामों की जानकारी दी. सरकार ने सभी अस्पतालों को अलर्ट मोड पर डाल दिया है. हर अस्पताल में बेड आरक्षित किए गए हैं ताकि अगर हीटवेव या लू से ग्रसित कोई मरीज आता है तो उसे तुरंत इलाज मिल सके. दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता भी सुनिश्चित की गई है. सभी अस्पतालों में ठंडे पानी की व्यवस्था की गई है और मरीजों को तुरंत जरूरी चिकित्सा सुविधा देने के निर्देश दिए गए हैं.

उत्तर और मध्य भारत

उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्यों में भीषण लू का प्रकोप जारी है.

पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत

पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड में भारी बारिश, अचानक ओले गिरने और तेज़ हवाएं हैं .

आंध्र प्रदेश में भीषण गर्मी के क्षेत्रों में छुट्टियों की घोषणा

आंध्र प्रदेश में भीषण गर्मी की लहर जारी रहने के मद्देनजर, मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने स्थानीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अत्यधिक गर्मी प्रभावित क्षेत्रों में मौजूदा परिस्थितियों के आधार पर अवकाश घोषित करें. लोगों को भीषण गर्मी के प्रभाव से बचाने के लिए तत्काल कदम उठाने का निर्देश दिया. सार्वजनिक सभा स्थलों पर पीने का पानी, छाछ और ओआरएस के पैकेट उपलब्ध कराकर जनता को राहत प्रदान करने की आवश्यकता पर जोर दिया. बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं, बच्चों और स्वास्थ्य समस्याओं से ग्रस्त लोगों को सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे के बीच घर से बाहर न निकलने की सलाह दी.

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Farha Fatima

Farha Fatima

फ़रहा फ़ातिमा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस से ग्रेजुएशन के बाद पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2015 में LIVE India में इंटर्नशिप से की. प्रारंभिक दौर में ही उन्होंने जामिया ... और पढ़ें

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