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Today Weather 4th MAY: दिल्ली-NCR में बारिश और ठंडी हवाएं जारी, पढ़िए देशभर के अन्य राज्यों में कहां कैसा है मौसम
आज के मौसम की जानकारी 4 may: मौसम विशेषज्ञों के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के कारण पहाड़ी क्षेत्रों में हुई बर्फबारी का सीधा असर मैदानी इलाकों, खासकर एनसीआर में देखने को मिल रहा है. यही वजह है कि तापमान में गिरावट के साथ मौसम में ठंडक घुलने लगी है.
India Weather Report Today 4 may: एनसीआर के लोगों के लिए आज की सुबह के मौसम में फिर राहत दी है. दिल्ली एनसीआर में 3 मई की रात से 4 मई की सुबह तक बारिश हुई. 4 मई की सुबह भी हल्की बौछारें पड़ रही है, साथ में ठंडी हवाओं में भी मौसम को खुशनुमा बनाया हुआ है. मौसम विभाग ने पहले ही 4 मई को क्षेत्र में येलो अलर्ट घोषित किया था. 5 मई को भी मौसम विभाग ने बारिश और आंधी की संभावना है. तापमान में और गिरावट देखने को मिल सकती है, जिससे मौसम सुहावना बना रहेगा.
उत्तराखंड में मौसम बिगड़ने के आसार
भारत मौसम विज्ञान विभाग ने सोमवार और मंगलवार के लिए देहरादून, टिहरी, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत और ऊधम सिंह नगर जनपदों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. इन जनपदों में कहीं-कहीं गरज के साथ आकाशीय बिजली चमकने, ओलावृष्टि, तीव्र से अति तीव्र वर्षा तथा 40 से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं चलने की संभावना व्यक्त की गई है. 5 मई को उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर एवं पिथौरागढ़ जनपदों में भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जहां ओलावृष्टि, तेज वर्षा एवं तेज हवाओं की संभावना जताई गई है. 6 मई तक राज्य के अन्य जनपदों में येलो अलर्ट जारी करते हुए गरज-चमक, आकाशीय बिजली एवं तेज हवाओं की संभावना व्यक्त की गई है.
तेलंगाना में 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा पारा
तेलंगाना के कई हिस्सों में लू का प्रकोप जारी है. अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया. कम से कम 12 जिलों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया, जो कि सामान्य तापमान 41.3 डिग्री सेल्सियस से काफी अधिक है. हैदराबाद को छोड़कर, बाकी सभी जिलों में अधिकतम तापमान 42.6 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा दर्ज किया गया. हैदराबाद के मौसम विज्ञान केंद्र ने नलगोंडा, सूर्यपेट, महबूबाबाद और भद्राद्री कोठागुडेम जिलों के लिए आंधी-तूफान की चेतावनी जारी की. इन जिलों में आंधी-तूफान के साथ-साथ ओलावृष्टि होने की भी संभावना है.
तमिलनाडु में भीषण गर्मी 4 मई से ‘अग्नि नचतिरम’ शुरू
तमिलनाडु में 4 मई से भीषण गर्मी का चरम शुरू होने वाला है, जिसे ‘अग्नि नचतिरम’ या ‘कथिरी वेयिल’ के नाम से जाना जाता है. मौसम विज्ञान विभाग ने इस दौरान राज्य भर में तापमान में तीव्र वृद्धि की चेतावनी दी है, जिससे कई जिलों में लू जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है. लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी पीने, दोपहर के समय घर से बाहर न निकलने और हल्के, ढीले-ढाले कपड़े पहनने की सलाह दी गई है.सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच, जब तापमान अपने चरम पर होता है.
त्रिपुरा में भारी बारिश
त्रिपुरा में लगातार तीन दिनों तक हुई भारी बारिश ने कृषि और बागवानी क्षेत्र को व्यापक नुकसान पहुंचाया है. राज्य के 33 हजार से अधिक किसान प्रभावित हुए हैं, जबकि फसलों को करीब 59.17 करोड़ रुपये का नुकसान होने का अनुमान है. इस बीच भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अगरतला केंद्र ने अगले सात दिनों के दौरान त्रिपुरा के उत्तर, उनाकोटी, धलाई, खोवाई और पश्चिम जिलों के एक-दो स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई है. आईएमडी ने इन जिलों में गरज-चमक के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी चेतावनी दी है. (इनपुट एजेंसी से)
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