Today Weather 5 Aug: कई राज्यों में बारिश और बिजली का डबल अलर्ट, घर से निकलने से पहले जरूर पढ़ें आपके राज्य का हाल

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार 5 अगस्त 2026 को देशभर में मानसून पूरी तरह सक्रिय रहेगा. कई राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश, गरज-चमक और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया गया है.

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असम-मेघालय समेत कई राज्यों में भारी बारिश

5 अगस्त को देशभर में दक्षिण-पश्चिम मानसून सक्रिय रहेगा और कई राज्यों में बारिश होगी.

असम-मेघालय, बिहार, पश्चिम बंगाल, हिमाचल और उत्तराखंड में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट है.

दिल्ली, यूपी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत के कई हिस्सों में भी गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना है.

IMD ने लोगों को जलभराव, बिजली गिरने और पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन से सतर्क रहने की सलाह दी है.

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार 5 अगस्त 2026 को देश भर में दक्षिण-पश्चिम मानसून सक्रिय रहेगा. उत्तर, पूर्व, पूर्वोत्तर, मध्य और दक्षिणी भारत के कई हिस्सों में व्यापक से काफी व्यापक बारिश, गरज-चमक, बिजली कड़कने और तेज हवाओं की संभावना है. असम-मेघालय में कहीं-कहीं अत्यधिक भारी वर्षा का खतरा है, जबकि तटीय क्षेत्रों में स्क्वॉली मौसम रह सकता है. लोग सतर्क रहें, जलभराव और भूस्खलन वाले क्षेत्रों में सावधानी बरतें. अगर आप आज घर से बाहर निकलने की योजना बना रहे हैं तो पहले मौसम का अपडेट जरूर जान लें. IMD ने उत्तर, पूर्व, पूर्वोत्तर, मध्य और दक्षिण भारत के कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी दी है. आइए जानते हैं राज्यवार मौसम का हाल.

उत्तरी भारत

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में 4 से 6 अगस्त के बीच काफी व्यापक से व्यापक बारिश और गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की उम्मीद है. दिल्ली में अधिकतम तापमान 32-34°C और न्यूनतम 22-27°C के आसपास रह सकता है, आसमान ज्यादातर बादल छाए रहेंगे.

हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में 4 से 10 अगस्त तक व्यापक बारिश, गरज-चमक और बिजली की संभावना है. हिमाचल में 5 अगस्त से भारी बारिश का अलर्ट जारी है.

उत्तर प्रदेश में पश्चिमी हिस्से में 5 अगस्त को भारी बारिश हो सकती है, जबकि पूर्वी हिस्से में भी सक्रिय मानसून रहेगा.

पूर्वी भारत

बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल (सब-हिमालयन और गंगेटिक) में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान है. बिहार और सब-हिमालयन पश्चिम बंगाल-सिक्किम में कहीं-कहीं बहुत भारी वर्षा संभव. गरज-चमक और तेज हवाएं (30-40 किमी/घंटा) चल सकती हैं.

पूर्वोत्तर भारत

असम और मेघालय में 5 अगस्त को भारी से बहुत भारी बारिश के साथ कहीं-कहीं अत्यधिक भारी वर्षा का सबसे ज्यादा खतरा है. अरुणाचल प्रदेश में भी भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है. नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी बारिश और गरज-चमक रह सकती है.

मध्य भारत

मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सक्रिय मानसून के कारण काफी बारिश हो सकती है. मध्य महाराष्ट्र में भी भारी वर्षा का अलर्ट है.

पश्चिमी भारत

कोंकण और गोवा में व्यापक बारिश जारी रहेगी. मध्य महाराष्ट्र में भी भारी बारिश की संभावना है. तटीय क्षेत्रों में स्क्वॉली मौसम हो सकता है.

दक्षिणी भारत

केरल में येलो अलर्ट के साथ मध्यम से भारी बारिश और गरज-चमक की उम्मीद है. कर्नाटक (तटीय और आंतरिक) तथा तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में गरज-चमक के साथ बारिश संभव है.

कुल मिलाकर 5 अगस्त को मानसून सक्रिय चरण में रहेगा. कृषि के लिए फायदेमंद हो सकती है यह बारिश, लेकिन शहरी इलाकों में जलभराव और पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन का खतरा बना रहेगा. स्थानीय प्रशासन की सलाह का पालन करें और अपडेटेड IMD बुलेटिन देखते रहें.