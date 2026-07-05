AAJ 5 JULY KA MAUSAM: मुंबई से लेकर बंगाल तक भारी बारिश, अगले 48 घंटे बेहद अहम, जानिए आपके शहर में कैसा रहेगा मौसम

AAJ 5 JULY KA MAUSAM: देशभर में मॉनसून पूरी तरह सक्रिय है और 5 जुलाई को कई राज्यों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। IMD ने कई इलाकों के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने कम दबाव वाले क्षेत्र के प्रभाव से मध्य भारत में मॉनसून सक्रिय रहेगा. देश के कई हिस्सों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश संभव है, जबकि कुछ क्षेत्रों में गरज-चमक के साथ बारिश और तेज हवाएं चलेंगी. जुलाई महीने में कुल मिलाकर सामान्य से कम बारिश (LPA का 94%) और ऊंचे तापमान की संभावना है, लेकिन स्थानीय स्तर पर भारी बारिश से बाढ़ और जलभराव का खतरा रहेगा. आइए जानते हैं राज्यवार मौसम का हाल.
IMD के मुताबिक, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में भारी से बहुत भारी बारिश संभव है. पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गरज-चमक के साथ हल्की-मध्यम बारिश और 30-50 किमी/घंटा की तेज हवाएं चल सकती हैं. कुछ इलाकों में गर्म और आर्द्र मौसम बना रहेगा.
ओडिशा, पश्चिम बंगाल और झारखंड में भारी से अत्यधिक भारी बारिश (Red/Orange Alert) हो सकती है. असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भारी बारिश के साथ गरज-चमक भी हो सकती है. पूर्वोत्तर में गर्म और आर्द्र परिस्थितियां हैं.
गुजरात, कोंकण-गोवा और मध्य महाराष्ट्र में अत्यधिक भारी बारिश (Red Alert) होगी. पूर्वी राजस्थान में भी भारी बारिश संभव है. मुंबई और आसपास के इलाकों में जलभराव और यातायात प्रभावित होने की आशंका है.
पिछले 24 घंटों से जारी भारी और लगातार बारिश ने महाराष्ट्र को बुरी तरह प्रभावित किया है, जिससे मुंबई, पूरे कोंकण क्षेत्र, मध्य महाराष्ट्र और विदर्भ में जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो गया है. भारत मौसम विभाग (आईएमडी) ने 6 जुलाई तक भारी बारिश जारी रहने का अनुमान लगाया है. मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिलों के लिए रेड अलर्ट है, जिसके चलते आपातकालीन प्रतिक्रिया दल हाई अलर्ट पर हैं. मुंबई की जीवनरेखा, स्थानीय रेल नेटवर्क, बुरी तरह प्रभावित हुआ. डोंबिवली रेलवे स्टेशन और उसके आसपास के बाजार पूरी तरह से जलमग्न हो गए. अमृत नगर इलाके की दुकानें पानी में डूब गईं. वसई के मिथागर बस्ती में सड़कें कमर तक पानी में डूब गईं, जिससे लगभग 150 परिवार और 1,000 से अधिक निवासी फंस गए.
मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ (महाराष्ट्र) में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है. कम दबाव प्रणाली के कारण मध्य भारत सबसे प्रभावित रहेगा.
प्रदेश में दक्षिण-पश्चिम मानसून पूरी तरह सक्रिय हो गया है. अगले कुछ दिनों में झाबुआ और अलीराजपुर समेत पश्चिमी जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है. मानसून जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर तक होता है. मानसून सितंबर तक सक्रिय रहेगा. हालांकि जैसे अभी मानसून पूरी तरह से एक्टिव है. मध्य प्रदेश में मानसून अगले 5 दिनों तक सक्रिय रहेगा. झाबुआ और अलीराजपुर समेत पश्चिमी जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है.
कर्नाटक और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में भारी बारिश होने का अनुमान है. केरल, तेलंगाना और तमिलनाडु में भारी बारिश के साथ तेज सतही हवाएं चलेंगी. आंध्र प्रदेश तट पर गरज-चमक वाली बारिश हो सकती है.
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