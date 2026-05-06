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Today 6th May Weather: एनसीआर में गरज-चमक के साथ बारिश के आसार, जानें देश में कहां कैसा है मौसम का हाल
देशभर के मौसम में बदलाव है, हमेशा से गर्मियों के जानी जाने वाली मई में तपन की जगह अब बारिश ले रही है. राजधानी और उससे सटे राज्यों में मौसम कम गर्म है. कहीं तेज बारिश है, कहीं बौछारे पड़ रही हैं.
Today 6th May Weather: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है. भारतीय मौसम विभाग के अनुसार आज भी दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद में गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना है. इसके साथ ही तेज हवाएं चलने का भी पूर्वानुमान जताया गया है. बीते 24 घंटों में हुई बारिश के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है. 6 मई को तापमान बढ़कर 36/21 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है और आंशिक बादल छाए रहने के साथ बिजली कड़कने की संभावना जताई गई है.
7,8,9,10 मई को मौसम का हाल
7 मई को तापमान 37/24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है, 8 मई को यह 38/23 डिग्री तक पहुंच सकता है. 9 और 10 मई को अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, हालांकि आसमान मुख्यतः साफ रहने की संभावना है. लगातार हो रही बारिश और तेज हवाओं के कारण एनसीआर के लोगों को पहाड़ी इलाकों जैसी स्वच्छ हवा का अनुभव हो रहा है. विशेषज्ञों के अनुसार यदि यही स्थिति बनी रहती है तो आने वाले दिनों में भी प्रदूषण स्तर नियंत्रण में रह सकता है.
मध्य प्रदेश में गरज, ओलावृष्टि और तेज हवाओं की संभावना
मध्य प्रदेश में कई जिलों में गरज, बिजली, ओलावृष्टि और तेज हवाओं की आशंका के चलते मौसम में बदलाव आने की संभावना है. सिवनी, बालाघाट, मंडला, कान्हा, दिंडोरी, अनूपपुर, अमरकंटक, दक्षिण उमरिया, दक्षिण शहडोल, पूर्वी ग्वालियर, आंध्र प्रदेश और भिंड में मध्यम गरज के साथ बिजली और ओलावृष्टि होने की संभावना है, साथ ही हवा की गति 60 किमी प्रति घंटे तक पहुंच सकती है. मुरैना, पश्चिम ग्वालियर, दतिया, उत्तर उमरिया, उत्तर शहडोल, छतरपुर, दक्षिण सीधी और दक्षिण शहडोल में शाम के समय हल्की गरज के साथ बिजली गिरने की संभावना है.
9 मई तक राज्य भर में तूफानी गतिविधियां जारी रहने की संभावना है. पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में 10 मई से एक नए पश्चिमी विक्षोभ के आने की संभावना है, जिससे उत्तरी भारत के मौसम पर भी असर पड़ सकता है.
उत्तर प्रदेश में आंधी-तूफान
उत्तर प्रदेश में मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान कई जिलों में तेज आंधी, बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है. प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि खराब मौसम के दौरान घरों में ही रहें और खुले स्थानों, पेड़ों तथा बिजली के खंभों से दूर रहें. पिछले कुछ दिन से उत्तर प्रदेश समेत देश के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज अचानक बदल रहा है. कहीं तेज बारिश हो रही है तो कहीं ओले गिर रहे हैं. मई जैसे गर्म महीने में इस तरह की बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने लोगों के लिए परेशानी खड़ी कर दी है, खासकर गरीब और ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए यह स्थिति और मुश्किल बन गई है.बीते कुछ दिनों से कई हिस्सों में तेज बारिश, आंधी और आकाशीय बिजली गिरने की घटनाओं से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है. इस प्राकृतिक आपदा में अब तक 18 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं.
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