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India Weather Today 9 April 2026 North India Likely To See Cloudy Skies Weather Update Aaj Ka Mausam In Hindi

India Weather Forecast Today 9 april 2026: दिल्ली, यूपी, राजस्थान में आंधी-बारिश का अलर्ट, पढ़िए देश का आज का मौसम

आज के मौसम की जानकारी 9 अप्रैल 2026: 9 अप्रैल 2026 को भारत में मौसम का मिला-जुला मिजाज देखने को मिल रहा है; भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने कई क्षेत्रों में बारिश, गरज-चमक के साथ आंधी, तेज हवाओं और बढ़ते तापमान का पूर्वानुमान जारी किया है.

पढ़िए देश के मौसम का हाल

India Weather Report Today 9 april 2026: 9 अप्रैल 2026 के लिए भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने उत्तरी राज्यों में मौसम के अस्थिर रहने की संभावना जताई है. दक्षिण और पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों में मौसम गर्म रह सकता है और कहीं-कहीं हल्की बारिश भी हो सकती है. मौसम विभाग ने कई राज्यों में आंधी-तूफान, बिजली गिरने और तेज़ हवाओं के लिए अलर्ट जारी किया है.

क्या पहाड़ों में बारिश या बर्फ़बारी होगी?

जम्मू-कश्मीर और आस-पास के हिमालयी इलाकों के पहाड़ी क्षेत्रों में ऊंचाई वाले स्थानों पर हल्की बारिश और बर्फ़बारी हो सकती है; इसके साथ ही आसमान में बादल छाए रहेंगे और कभी-कभी गरज के साथ तूफ़ान भी आ सकता है.

दिल्ली-NCR का आज का मौसम

दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम और गाज़ियाबाद में मौसम आंशिक रूप से बादल छाए रहने वाला रहेगा, और हल्की बारिश व आंधी-तूफान की संभावना है. IMD ने ‘येलो अलर्ट’ जारी किया है, जिसमें निवासियों को दिन के दौरान तेज़ हवाओं और संभावित बारिश के प्रति आगाह किया गया है. दिन का तापमान 30-33°C के आसपास रह सकता है, और हफ़्ते के आखिर तक मौसम में सुधार होने और आसमान साफ़ होने की संभावना है.

उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश में मौसम की स्थिति अस्थिर रहने की उम्मीद है; कई ज़िलों में आंधी-तूफान, बिजली कड़कने और बारिश का पूर्वानुमान है. आज तेज़ हवाओं और मौसम में अचानक बदलाव से यात्रा और बाहरी गतिविधियों पर असर पड़ सकता है.

राजस्थान

राजस्थान के कुछ हिस्सों, खासकर पूर्वी ज़िलों में धूल भरी आंधी, आंधी-तूफान और हल्की बारिश हो सकती है. राज्य के पश्चिमी हिस्सों में मौसम गर्म और शुष्क बना रह सकता है, और दिन के समय तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है.

पंजाब

पंजाब भर में मौसम बादलों वाला रह सकता है, साथ ही कहीं-कहीं बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं; यह उसी पश्चिमी विक्षोभ के असर के कारण होगा जो उत्तरी भारत के अन्य राज्यों को भी प्रभावित कर रहा है.

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मुंबई

मुंबई और आसपास के कोंकण इलाकों में आज मौसम गर्म और उमस भरा रहने की संभावना है. तापमान सामान्य से ज़्यादा रह सकता है, आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और बारिश की संभावना बहुत कम है.

जम्मू और कश्मीर

इस क्षेत्र में आसमान में बादल छाए रह सकते हैं; निचली घाटियों में बारिश और ऊंचे पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होने की संभावना है. पहाड़ी इलाकों में मौसम की वजह से रुकावटें आ सकती हैं, खासकर जब आसमान में घने बादल छाए हों.

अहमदाबाद

अहमदाबाद और गुजरात के ज़्यादातर हिस्सों में आसमान साफ़ से लेकर आंशिक रूप से बादलों वाला रहने की संभावना है, और दिन के समय तापमान धीरे-धीरे बढ़ेगा. दोपहर के समय गर्मी बढ़ सकती है.

हैदराबाद

हैदराबाद और तेलंगाना के कुछ हिस्सों में दिन का तापमान गर्म रहने और कभी-कभी बादल छाने की उम्मीद है. कहीं-कहीं आंधी-तूफान या शाम को बारिश होने की संभावना है, खासकर आस-पास के ज़िलों में.

चेन्नई

चेन्नई और तमिलनाडु के तटीय इलाकों में मौसम गर्म और उमस भरा रहने की उम्मीद है, और कुछ जगहों पर हल्की बारिश या आंधी-तूफान आ सकता है. बादलों के छाए रहने से दिन की तेज़ गर्मी से कुछ समय के लिए राहत मिल सकती है.

कर्नाटक

कर्नाटक के कई इलाकों, बेंगलुरु और अंदरूनी ज़िलों में आंशिक रूप से बादल छाए रहने के साथ-साथ कहीं-कहीं बारिश या आंधी-तूफान आ सकता है.