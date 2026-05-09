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Today weather 9th May: दिल्ली-NCR में बढ़ेगा गर्मी का असर, राजस्थान में हीटवेव, MP में चलेगी लू.. जानें मौसम का हाल
India Weather Report Today 9th may: दिल्ली-एनसीआर में आने वाले दिनों में तापमान लगातार बढ़ेगा और 10 से 12 मई के बीच अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है. मौसम विभाग के स्थानीय पूर्वानुमान के मुताबिक 8 मई को अधिकतम तापमान 34 डिग्री और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.
एनसीआर में फिलहाल मौसम का मिजाज लोगों को गर्मी से कुछ राहत दे रहा है. आसमान में बादलों की आवाजाही, बीच-बीच में सूरज की लुका-छुपी और तेज हवाओं के कारण अभी भी भीषण गर्मी का एहसास नहीं हो रहा है. भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) के पूर्वानुमान के अनुसार 9 मई को तापमान बढ़कर 36 डिग्री और न्यूनतम 24 डिग्री तक पहुंचने की संभावना है.
-10 मई को अधिकतम तापमान 38 डिग्री और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.
-11 मई को भी अधिकतम तापमान 38 डिग्री और न्यूनतम 27 डिग्री रहने की संभावना जताई गई है. इस दौरान आसमान आंशिक रूप से बादलों से घिरा रह सकता है.
-12 मई को तापमान में हल्की गिरावट के साथ अधिकतम 37 डिग्री और न्यूनतम 27 डिग्री रहने का अनुमान है.
-13 मई को अधिकतम तापमान 36 डिग्री और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस रह सकता है.
मध्य प्रदेश में बारिश के पूर्वानुमान के बावजूद लू की स्थिति
भोपाल स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने प्रदेश भर में मौसम की स्थितियों में भारी अंतर होने की जानकारी दी है. पिछले 24 घंटों के दौरान ग्वालियर, चंबल और जबलपुर संभागों के कुछ अलग-अलग स्थानों पर आंधी-तूफान और बारिश दर्ज की गई, जबकि अधिकांश अन्य क्षेत्र सूखे रहे. भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने 11 जिलों, जिनमें ग्वालियर, मुरैना, भिंड, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा और मऊगंज शामिल हैं, के लिए आंधी-तूफान, बिजली गिरने और 40-50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तेज हवाएं चलने का अलर्ट जारी किया है.
उत्तरी और पूर्वी जिलों में अगले दो दिनों तक आंधी-तूफान और हल्की बारिश जारी रह सकती है. 9 और 10 मई से गर्मी की तीव्रता में काफी बढ़ोतरी होने की संभावना है. 10 मई से एक नया मौसम तंत्र सक्रिय होने की संभावना है, जिसका प्रभाव अगले दो दिनों में और भी ज्यादा दिखाई देगा.
पटना में भीषण तूफान और बारिश से बिगड़े हालात
शुक्रवार को पटना में भीषण तूफान और भारी बारिश ने कहर बरपाया, जिससे पूरे शहर में व्यापक व्यवधान उत्पन्न हो गया.तेज हवाओं ने कई इलाकों में पेड़ उखाड़ दिए, वाहनों को नुकसान पहुंचाया, यातायात बाधित किया और कई इलाकों में बिजली आपूर्ति बाधित हुई. अचानक हुई भारी बारिश और तेज हवाओं ने निवासियों में दहशत पैदा कर दी, क्योंकि कई इलाकों में पेड़ लगभग एक साथ गिर गए. अधिकारी शहर के तूफान प्रभावित हिस्सों में स्थिति पर नजर रखते हुए सामान्य स्थिति बहाल करने के प्रयास जारी रखे हुए हैं.
राजस्थान में हीटवेव
मौसम विभाग ने चेतावनी दी है 9 मई से खासतौर पर पश्चिमी राजस्थान में फिर से हीटवेव (लू) की स्थिति बनने की संभावना है. पश्चिमी विक्षोभ के कमजोर पड़ने के साथ ही राज्य के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क हो जाएगा. हालांकि उत्तर-पूर्वी राजस्थान के कुछ इलाकों में हल्की बारिश या आंधी की संभावना बनी रह सकती है. 11 मई तक जोधपुर और बीकानेर संभाग में अधिकतम तापमान 45 से 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है.
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