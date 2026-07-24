Aaj 24 July Ka Mausam: आज कहां होगी मूसलाधार बारिश, कहां मिलेगी राहत? बाहर निकलने से पढ़ें आपके राज्य का हाल

24 जुलाई को देशभर में दक्षिण-पश्चिम मानसून पूरी तरह सक्रिय रहेगा. IMD के अनुसार कई राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है, जबकि दिल्ली-एनसीआर में हल्की बारिश और बादलों के बीच सुहावना मौसम बना रहेगा.

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इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट (image AI)

24 जुलाई को देशभर में दक्षिण-पश्चिम मानसून सक्रिय रहेगा और कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना है.

गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पूर्वोत्तर राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी है.

दिल्ली-एनसीआर में हल्की बारिश, बादल और 33-34°C के बीच तापमान रहने का अनुमान है.

पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन और निचले क्षेत्रों में जलभराव का खतरा बना हुआ है.

भारत के कई हिस्सों में आज बारिश का दौर जारी रहेगा. गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट है, जबकि दिल्ली-एनसीआर में हल्की बारिश के साथ मौसम राहतभरा रहेगा. 24 जुलाई 2026 को भारत में दक्षिण-पश्चिम मानसून सक्रिय बना हुआ है. IMD के अनुसार, उत्तर-पश्चिम, मध्य एवं उससे सटे उत्तरी प्रायद्वीपीय भारत, पूर्वी तथा पूर्वोत्तर भारत में अगले 3-4 दिनों तक सक्रिय मानसूनी स्थितियां बनी रहेंगी. कई इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है, जिससे जलभराव, यातायात बाधा और निचले इलाकों में पानी भरने का खतरा है. कुछ जगहों पर अत्यधिक भारी बारिश भी दर्ज की जा सकती है. आइए जानते हैं राज्यवार मौसम का हाल.

उत्तरी भारत

दिल्ली-एनसीआर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और उत्तराखंड में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे. IMD के मुताबिक, दिल्ली में 24 जुलाई को सामान्यतः बादल छाए रहने के साथ हल्की बारिश या बौछारें पड़ने की संभावना है. अधिकतम तापमान 33-34°C और न्यूनतम 24-27°C के आसपास रहेगा, नमी 80-95% तक रहने से उमस भरा मौसम रहेगा. पंजाब-हरियाणा में भी छिटपुट बारिश और गरज-चमक के साथ हल्की बारिश संभव है. हिमालयी क्षेत्रों में भारी बारिश की चेतावनी है, जिससे भूस्खलन का खतरा बढ़ सकता है.

एनसीआर का मौसम

भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार पूरे सप्ताह एनसीआर में मौसम सुहावना बना रहेगा. आसमान पर काले और घने बादलों का डेरा रहेगा तथा बीच-बीच में हल्की बारिश और बूंदाबांदी लोगों को गर्मी और उमस से राहत दिलाएगी. खास बात यह है कि इस अवधि के लिए कोई भी मौसम संबंधी चेतावनी जारी नहीं की गई है, जिससे सामान्य जनजीवन पर किसी बड़े प्रभाव की आशंका नहीं है.

-24 जुलाई को दिनभर आसमान में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी तथा हल्की बारिश होने की संभावना है. अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. इस दिन मौसम विभाग ने हल्की बारिश या बूंदाबांदी का पूर्वानुमान जारी किया है.

-25 जुलाई को अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. इस दिन सामान्य रूप से बादल छाए रहने की संभावना है, जबकि भारी बारिश की कोई चेतावनी नहीं है.

-26 जुलाई को तापमान में हल्की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है. अधिकतम तापमान 34 डिग्री और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. पूरे दिन बादल छाए रहेंगे और मौसम सामान्य रहेगा.

-27 जुलाई को भी अधिकतम तापमान 34 डिग्री तथा न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस रहने का पूर्वानुमान है. आर्द्रता 80 से 70 प्रतिशत के बीच रहने की संभावना है. दिनभर आसमान में बादल छाए रहेंगे और मौसम आरामदायक बना रहेगा.

-28 जुलाई को अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. इस दिन भी आसमान में बादलों का डेरा रहेगा और मौसम विभाग ने किसी प्रकार की चेतावनी जारी नहीं की है.

पूर्वी भारत

ओडिशा, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में अच्छी बारिश जारी रहने की संभावना है. चhattisgarh में कहीं-कहीं अत्यधिक भारी बारिश और ओडिशा में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है. बिहार और झारखंड में गरज-चमक के साथ मध्यम से भारी बारिश संभव है. पूर्वोत्तर में (असम, मेघालय आदि) मानसून सक्रिय रहेगा, जहां छिटपुट भारी बारिश के साथ 40-60 kmph की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं.

पश्चिमी भारत

गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों और कोंकण-गोवा में सबसे ज्यादा सक्रियता. 23-24 जुलाई को पूर्वी राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र और गुजरात में भारी से बहुत भारी बारिश, कहीं-कहीं अत्यधिक भारी बारिश संभव. वलसाड (गुजरात) में 23 जुलाई को 100 cm से ज्यादा बारिश दर्ज हुई, 24 को भी सतर्क रहने की जरूरत. मुंबई-कोंकण क्षेत्र में भारी बारिश जारी रह सकती है. राजस्थान के पूर्वी हिस्सों में भी अच्छी बारिश.

मध्य भारत

मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ (महाराष्ट्र) में भारी बारिश की गतिविधि. छत्तीसगढ़ में अत्यधिक भारी बारिश और मध्य प्रदेश के कई जिलों में गरज-चमक के साथ मध्यम से भारी बारिश संभव. मानसून ट्रफ की सक्रियता से क्षेत्र में व्यापक बारिश.

दक्षिणी भारत

केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में मानसून की गतिविधि सामान्य से कमजोर रहेगी. कुछ जगहों पर हल्की बारिश या बौछारें पड़ सकती हैं, लेकिन व्यापक भारी बारिश की संभावना कम. बेंगलुरु में आंशिक बादल और हल्की बारिश, जबकि तटीय क्षेत्रों (केरल) में छिटपुट बारिश. दक्षिणी प्रायद्वीप में बारिश सामान्य से कम रहने का अनुमान.