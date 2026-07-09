Aaj 9 July Ka Mausam: दिल्ली-NCR में सुबह से मूसलाधार बारिश, इन राज्यों में IMD का भारी बारिश और बिजली का अलर्ट

आईएमडी के ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक मध्य भारत में बारिश की रफ्तार धीमी पड़ने लगेगी, जबकि उत्तर, पूर्वोत्तर और पश्चिमी घाट के कई इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश जारी रहने की संभावना है.

Written by: Farha Fatima
Published: July 9, 2026, 6:44 AM IST
दिल्ली-NCR समेत कई राज्यों में बारिश का कहर (image- AI)
दिल्ली-NCR समेत कई राज्यों में बारिश का कहर (image- AI)
  • 9 जुलाई को दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों में भारी बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी है.
  • उत्तराखंड, हिमाचल, बिहार, असम और पश्चिम बंगाल में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है.
  • मध्य भारत में 9 जुलाई से बारिश की गतिविधियां धीरे-धीरे कम होने का अनुमान है.
  • तमिलनाडु के पश्चिमी घाट और पूर्वोत्तर राज्यों में अगले कुछ दिनों तक तेज बारिश, बिजली और आंधी की चेतावनी दी गई है.

9 जुलाई को देश के कई हिस्सों में मानसून सक्रिय रहेगा. दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, हिमाचल, बिहार, असम और पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में भारी बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया गया है. 9 जुलाई 2026 को दक्षिण-पश्चिम मानसून पूरे भारत में फैलने की राह पर है, जिससे कई क्षेत्रों में भारी बारिश जारी रहने की उम्मीद है. हालांकि, IMD के अनुसार 9 जुलाई से मध्य भारत में बारिश की गतिविधियों में काफी कमी आएगी. जुलाई महीने में कुल बारिश लॉन्ग पीरियड एवरेज (LPA) से नीचे (94% के आसपास) रहने का अनुमान है, जबकि तापमान ज्यादातर जगहों पर सामान्य से ऊपर रह सकता है. आइए जानते हैं राज्यवार देशभर के मौसम का हाल.

उत्तरी भारत

IMD के मुताबिक, उत्तर भारत में 9 जुलाई को हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में व्यापक से काफी व्यापक बारिश होने की संभावना है. दिल्ली में सुबह से ही भारी बारिश हो रही है. न्यूनतम 23-25°C के आसपास रह सकता है. हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी से बहुत भारी बारिश संभव है. जम्मू-कश्मीर-लद्दाख में भी बारिश और गरज-चमक के साथ हल्की-मध्यम बारिश हो सकती है.

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पूर्वी भारत

पूर्वी भारत में सब-हिमालयन पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भारी से बहुत भारी बारिश जारी रह सकती है. बिहार और झारखंड में 9 जुलाई को भारी बारिश की संभावना है. ओडिशा में मध्यम से भारी बारिश संभव है. मानसून की सक्रियता से पूर्वोत्तर राज्यों में भी अच्छी बारिश हो सकती है.

उत्तर-पूर्वी भारत

अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 7-12/13 जुलाई के दौरान व्यापक बारिश हो सकती है. 9 जुलाई को भारी बारिश के साथ गरज-बिजली संभव है. कुछ जगहों पर बहुत भारी बारिश की चेतावनी है.

पश्चिमी भारत

गुजरात, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र में 9 जुलाई को भारी बारिश संभव है, हालांकि गतिविधि में थोड़ी कमी आ सकती है. राजस्थान (पूर्वी भाग) में भारी बारिश होने का अनुमान है. मुंबई और आसपास के इलाकों में मानसूनी बारिश जारी रहेगी.

मध्य भारत

9 जुलाई से मध्य भागों (मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि) में बारिश की गतिविधियों में काफी कमी आना शुरू होने की संभावना है. पश्चिमी मध्य प्रदेश में 7-9 जुलाई तक व्यापक बारिश होगी, लेकिन उसके बाद कम होना शुरू होगी. विदर्भ और पूर्वी मध्य प्रदेश में कुछ जगहों पर भारी बारिश संभव है.

दक्षिणी भारत

केरल, तटीय कर्नाटक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में 9 जुलाई को भारी बारिश होगी. तमिलनाडु, पुडुचेरी में हल्की-मध्यम बारिश के साथ गरज होगी. लक्षद्वीप में भी बारिश होगी. चेन्नई में मुख्यतः साफ आसमान रहेगा, लेकिन कुछ जगहों पर हल्की बारिश संभव है.

9 जुलाई को एनसीआर में तेज बारिश के आसार

भारतीय मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार 9 जुलाई के लिए दिल्ली-एनसीआर में येलो अलर्ट जारी किया गया है. कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश, गरज-चमक के साथ बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना है. 9 जुलाई को सुबह से ही बारिश हो रही है. दोपहर, शाम और रात के समय भी हल्की से मध्यम बारिश के साथ गरज-चमक जारी रह सकती है तथा हवाओं की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा रहने का अनुमान है. न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. आर्द्रता अधिकतम 90 प्रतिशत और न्यूनतम 70 प्रतिशत रहने की संभावना है. सुबह से लेकर दिनभर विभिन्न समय पर हल्की से मध्यम बारिश, गरज-चमक और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं.

मौसम विभाग के अनुसार 10 जुलाई को अधिकतम तापमान बढ़कर 35 डिग्री और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.
-11 जुलाई को भी गरज के साथ बारिश की संभावना बनी रहेगी. अधिकतम तापमान 36 डिग्री और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. इस दिन भी मौसम विभाग ने कोई चेतावनी जारी नहीं की है.

-12 और 13 जुलाई को बारिश की गतिविधियों में कुछ कमी आने के संकेत हैं. दोनों दिनों में सामान्यतः बादल छाए रहने का पूर्वानुमान है. 12 जुलाई को अधिकतम तापमान 37 डिग्री और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है, जबकि 13 जुलाई को अधिकतम तापमान 37 डिग्री और न्यूनतम 29 डिग्री सेल्सियस रह सकता है.

तमिलनाडु के पश्चिमी घाट जिलों में बारिश का अलर्ट

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने तमिलनाडु के पश्चिमी घाट से जुड़े जिलों में अगले दो दिनों तक मध्यम बारिश होने का अनुमान जताया है. विभाग के अनुसार, कई स्थानों पर गरज-चमक, बिजली गिरने और तेज हवाओं के साथ बारिश का पूर्वानुमान है. लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है. राजधानी चेन्नई और उसके आसपास के इलाकों में अगले दो दिनों तक आसमान में सामान्य रूप से बादल छाए रहेंगे. हालांकि, शहर में बारिश की संभावना ज्यादा नहीं है. केवल कुछ इलाकों में हल्की फुहारें पड़ सकती हैं. बादलों के बावजूद दिन के समय गर्मी और उमस लोगों को परेशान कर सकती है.

आईएमडी ने यह भी बताया कि तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक रह सकता है. अधिक तापमान और हवा में नमी बढ़ने से विशेष रूप से तटीय और मैदानी इलाकों में लोगों को उमस भरे मौसम का सामना करना पड़ सकता है.

असम में अगले 3-4 दिनों तक भारी बारिश और आंधी-तूफान का अलर्ट

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने अगले तीन-चार दिनों में राज्य के कई हिस्सों में आंधी-तूफान और बिजली कड़कने के साथ भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान लगाया है. आईएमडी के अनुमान के मुताबिक, मौजूदा मानसून की स्थिति के कारण पूरे असम में व्यापक बारिश जारी रहने की संभावना है, जिसमें कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है.मौसम विभाग ने बिजली कड़कने के साथ आंधी-तूफान की भी चेतावनी दी है, जिससे शहरी इलाकों में जलभराव, निचले इलाकों में अचानक बाढ़, सड़क यातायात में रुकावट और संवेदनशील पहाड़ी जिलों में भूस्खलन की आशंका है.

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फ़रहा फ़ातिमा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस से ग्रेजुएशन के बाद पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2015 में LIVE India में इंटर्नशिप से की. प्रारंभिक दौर में ही उन्होंने जामिया ... और पढ़ें

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