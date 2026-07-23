Today 23rd July Weather: दिल्ली में राहत, उत्तराखंड-MP में भारी बारिश का खतरा, जानिए आज आपके राज्य का कैसा रहेगा मौसम

दिल्ली-एनसीआर में हल्की बारिश और ठंडी हवाओं से लोगों को गर्मी से राहत मिली है, जबकि मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है.

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दिल्ली में मौसम सुहाना बना हुआ है. (image AI)

दिल्ली-एनसीआर में हल्की बारिश और बादलों के कारण मौसम सुहाना बना हुआ है.

मध्य प्रदेश में अगले 24–48 घंटों तक भारी से अति भारी बारिश की संभावना जताई गई है.

उत्तराखंड के कई जिलों में येलो अलर्ट जारी है और भूस्खलन का खतरा बना हुआ है.

आईएमडी ने लोगों को मौसम संबंधी चेतावनियों का पालन करने और सतर्क रहने की सलाह दी है.

23 जुलाई के मौसम अपडेट में देशभर में अलग-अलग तस्वीर देखने को मिल रही है. कहीं सुहाना मौसम है तो कहीं भारी बारिश और भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है. IANS की खबर के मुताबिक, दिल्ली समेत पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है. कई इलाकों में हल्की बारिश और तेज हवाओं के चलते लोगों को उमस और भीषण गर्मी से बड़ी राहत मिली है.भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार 23 जुलाई को अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. मौसम विभाग के अनुसार सामान्यतः बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश हो सकती है.

-24 जुलाई को भी मौसम में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा. अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. पूरे दिन सामान्यतः बादल छाए रहेंगे तथा हल्की बारिश या बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है.

-25 जुलाई को अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.

-26 जुलाई को अधिकतम तापमान 34 डिग्री और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.

-27 जुलाई को भी अधिकतम तापमान 34 डिग्री और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.

मध्य प्रदेश में भारी बारिश की संभावना

मध्य प्रदेश में दक्षिण-पश्चिमी हवाओं के प्रभाव और व्यापक वर्षा से मौसम का मिजाज बदला है, राज्य के बड़े हिस्से में मानसूनी बारिश हो रही है . मध्य प्रदेश में दक्षिण-पश्चिम मानसून ने एक बार फिर मजबूती से वापसी की है. पूरा प्रदेश एक सक्रिय मानसूनी प्रणाली के प्रभाव में है. वातावरण में अत्यधिक नमी, दक्षिण-पश्चिमी हवाओं का सतत प्रवाह, कम वायुदाब तथा व्यापक बादल छाए रहने से अधिकांश जिलों में वर्षा के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने भी अगले 24–48 घंटों के दौरान मध्य प्रदेश के अनेक हिस्सों में भारी से अति भारी वर्षा की संभावना व्यक्त की है. प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया. पूर्वी मध्य प्रदेश में लगातार बादल और वर्षा के कारण रात्रि का तापमान सामान्य से थोड़ा कम रहा, जबकि पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी तापमान सामान्य सीमा में बना रहा. इससे सुबह का मौसम अपेक्षाकृत ठंडा, सुहावना और आरामदायक रहा.

भारी बारिश से उत्तराखंड बेहाल, येलो अलर्ट जारी

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने उत्तराखंड के उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, नैनीताल, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में बुधवार को बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है. विभाग ने राज्य के कई अन्य हिस्सों में आंधी-तूफान, बिजली गिरने और भारी से बहुत भारी बारिश का भी अनुमान लगाया है.

मौसम विभाग के अनुसार, मौजूदा मौसम की स्थिति 25 जुलाई तक बनी रहने की उम्मीद है. बुधवार को राज्य के उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, नैनीताल, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना है. वहीं, राज्य के सभी जिलों में कहीं-कहीं गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने और तीव्र से अति तीव्र बारिश का अनुमान है. विभाग ने आशंका जताई है कि संवेदनशील इलाकों में हल्के से मध्यम भूस्खलन और चट्टान गिरने की घटनाएं हो सकती है.