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Kal Ka Mausam 10 June: दिल्ली से राजस्थान तक सताएगी गर्मी, कई राज्यों में बारिश के आसार; जानें अपने शहर का हाल

IMD Weather Update: देशभर में मौसम बदला-बदला नजर आएगा. कई राज्यों में बारिश, आंधी-तूफान और गरज-चमक का अलर्ट है. वहीं दिल्ली, पंजाब और राजस्थान में गर्मी का असर जारी रहेगा.

Written by: Gargi Santosh
Published: June 9, 2026, 5:13 PM IST
Kal Ka Mausam 10 June: दिल्ली से राजस्थान तक सताएगी गर्मी, कई राज्यों में बारिश के आसार; जानें अपने शहर का हाल
लगातार बारिश की वजह से कुछ निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बन सकती है. (Photo from AI)

भारतीय मौसम विभाग (IMD) का कहना है कि कल यानी बुधवार (10 जून) को पूर्वोत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में बारिश देखने को मिलेगी. अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. वहीं, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी मौसम पूरी तरह मेहरबान रहेगा और कई जगहों पर अच्छी बारिश दर्ज की जा सकती है. ओडिशा, झारखंड और बिहार के कुछ हिस्सों में भी बारिश और गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है. चलिए इस खबर में आपको बताते हैं देशभर में 10 जून को मौसम कैसा रहने वाला है?

दिल्ली, हरियाणा, यूपी में गर्मी के साथ आंधी-तूफान

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी यूपी और राजस्थान के कई हिस्सों में कल गर्मी का असर बना रह सकता है. मौसम विभाग ने इन क्षेत्रों में हीटवेव जैसी परिस्थितियों की चेतावनी दी है. हालांकि, कुछ इलाकों में बादल छाने और तेज हवाएं चलने की भी संभावना है.

और पढ़ें: Kal Ka Mausam 9 June: दिल्ली-UP में गर्मी का सितम, बिहार में बदलेगा मौसम; जानें आपके शहर में कैसा रहेगा मौसम

पहाड़ी राज्यों पर कल मौसम कैसा रहेगा?

बात करें पहाड़ी इलाकों की तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में छिटपुट बारिश हो सकती है. जिससे तापमान में थोड़ी राहत मिल सकती है. लोगों को दोपहर के समय धूप में निकलने से बचने और पर्याप्त पानी पीने की सलाह दी गई है.

MP- छत्तीसगढ़ में राहत की उम्मीद

मध्य प्रदेश और विदर्भ क्षेत्र में मौसम मिला-जुला बना रहेगा. पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश या गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं, जबकि कई इलाकों में गर्मी का असर जारी रहेगा. विदर्भ में भी गर्म हवाएं लोगों को परेशान कर सकती हैं.

वहीं, छत्तीसगढ़ में मौसम अपेक्षाकृत बेहतर रहने की संभावना है और कुछ हिस्सों में बादलों की आवाजाही देखने को मिल सकती है. किसानों को मौसम के बदलते रुख को देखते हुए फसलों की निगरानी करने की सलाह दी गई है.

दक्षिण भारत में मानसून तेज होता दिख रहा

दक्षिण भारत के अधिकांश राज्यों में बारिश का अच्छा दौर जारी रहने की संभावना है. केरल, तटीय कर्नाटक और लक्षद्वीप में कई स्थानों पर व्यापक बारिश हो सकती है. तमिलनाडु, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और रायलसीमा में भी गरज-चमक के साथ बारिश के आसार हैं. उत्तर और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में भी कई इलाकों में बारिश दर्ज की जा सकती है. लगातार बारिश की वजह से कुछ निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बन सकती है, इसलिए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है.

पश्चिम भारत में कुछ जगह बारिश, कुछ जगह गर्मी

महाराष्ट्र के कोंकण और गोवा क्षेत्र में बारिश का दौर जारी रहेगा और कई इलाकों में अच्छी वर्षा हो सकती है. मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है.

इसके अलावा गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ में अधिकांश इलाकों में मौसम शुष्क रह सकता है. हालांकि, कुछ स्थानों पर बादल छा सकते हैं. राजस्थान के पूर्वी हिस्सों में भी हल्की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं, जबकि पश्चिमी राजस्थान में गर्मी का असर बना रहेगा.

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गार्गी संतोष Zee Media के India.com में सब-एडिटर के तौर पर काम कर रही हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड न्यूज सेक्शन संभालती हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स और वायरल ... और पढ़ें

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