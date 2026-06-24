AAJ KA MAUSAM: कहीं गरज-चमक तो कहीं 40°C की तपिश, इन राज्यों में मूसलाधार बारिश, घर से निकलने से पहले जानें अपने शहर का मौसम

IMD के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार 24 जून को कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. वहीं दिल्ली-एनसीआर समेत उत्तर भारत में गरज-चमक के साथ हल्की बारिश और गर्म मौसम बने रहने की संभावना है.

Written by: Farha Fatima
Updated: June 24, 2026, 6:36 AM IST
मानसून ने बदली चाल! IMD ने जारी किया बड़ा अपडेट (image AI)
मानसून ने बदली चाल! IMD ने जारी किया बड़ा अपडेट (image AI)

AAJ KA MAUSAM: देशभर में दक्षिण-पश्चिम मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन कई राज्यों में अब भी सामान्य से कम बारिश होने की संभावना बनी हुई है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, 24 जून को पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत के कई राज्यों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश का अनुमान है. वहीं उत्तर और पश्चिम भारत के कई हिस्सों में गर्मी के बीच गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है. दिल्ली-एनसीआर, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में बादल छाने के साथ गरज-चमक और छिटपुट बारिश की संभावना है, जबकि महाराष्ट्र, गोवा और कोंकण में मानसून पूरी तरह सक्रिय रहेगा. मौसम विभाग ने भारी बारिश वाले इलाकों में जलभराव और बाढ़ जैसी स्थिति से सतर्क रहने तथा गर्मी प्रभावित क्षेत्रों में सावधानी बरतने की सलाह दी है. आइए जानते हैं 24 जून को राज्यवार देशभर के मौसम का पूरा हाल.

पूर्वी भारत

असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम में व्यापक वर्षा के साथ भारी से अत्यधिक भारी बारिश संभव. गरज-चमक और तेज हवाएं भी रहेंगी.

और पढ़ें: AAJ 15 JUNE KA MAUSAM: उत्तर भारत में आज छाए रहेंगे बदरा, शाम तक कई इलाकों में गर्जन के साथ बारिश

उत्तरी भारत

उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ छिटपुट वर्षा. उत्तर-पश्चिम भारत में हीटवेव की कम संभावना, तापमान सामान्य से ऊपर.

एनसीआर का मौसम

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, एनसीआर में 23 जून को अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. गरज के साथ बारिश की संभावना व्यक्त की गई है. 24 जून को भी अधिकतम तापमान 40 डिग्री और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. आसमान आंशिक रूप से बादलों से घिरा रहेगा और गरज-चमक विकसित होने की संभावना जताई गई है. 25 जून को अधिकतम तापमान 39 डिग्री और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. मौसम विभाग ने इस दिन आंशिक रूप से बादल छाए रहने का पूर्वानुमान जारी किया है. 26 जून को फिर से गरज के साथ बारिश की संभावना जताई गई है. इस दिन अधिकतम तापमान 40 डिग्री और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस रह सकता है. 27 जून को भी गरज-चमक और बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं. इस दिन तापमान 40 और 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है. 28 जून को आसमान आंशिक रूप से बादलों से घिरा रहेगा. अधिकतम तापमान 40 डिग्री और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.

पश्चिमी भारत

महाराष्ट्र (मुंबई सहित), गोवा, गुजरात और कोंकण में मानसून सक्रिय; तटीय क्षेत्रों में मध्यम से भारी बारिश. राजस्थान में धूल भरी आंधी संभव.

दक्षिणी भारत

केरल, कर्नाटक (तटीय), तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में व्यापक वर्षा, कुछ स्थानों पर भारी बारिश. मानसून अच्छी प्रगति पर.

तमिलनाडु के कई जिलों में हल्की बारिश का अनुमान

चेन्नई में स्थित क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र (आरएमसी) ने तमिलनाडु के कई हिस्सों में मध्यम बारिश का अनुमान लगाया है, जबकि राजधानी में तापमान लगभग 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की उम्मीद है. बुधवार को तमिलनाडु में एक-दो जगहों पर गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश का भी अनुमान लगाया है. राज्य के अलग-अलग हिस्सों में छिटपुट बारिश के लिए मौसम की स्थिति अनुकूल बनी हुई है. मौसम विभाग ने 25 जून को तिरुवल्लूर, चेन्नई, कांचीपुरम, चेंगलपट्टू और रानीपेट जिलों में भारी बारिश की संभावना के बारे में भी चेतावनी दी है. 26 जून को नीलगिरी, कोयंबटूर, डिंडीगुल, थेनी, तेनकासी, तिरुनेलवेली और कन्याकुमारी जिलों में भारी बारिश की संभावना है.

मध्य भारत

मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा में मध्यम वर्षा के साथ गरज-चमक. कुछ हिस्सों में भारी बारिश की संभावना. देश के अधिकांश हिस्सों में वर्षा सामान्य से कम रहने की संभावना, साउथ पेनिनसुला और पूर्वोत्तर को छोड़कर. सतर्कता बरतें. भारी बारिश वाले क्षेत्रों में बाढ़ और जलभराव से सावधान रहें. उत्तरी मैदानों में गर्मी से बचाव करें.

संबंधित खबरे

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Farha Fatima

Farha Fatima

फ़रहा फ़ातिमा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस से ग्रेजुएशन के बाद पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2015 में LIVE India में इंटर्नशिप से की. प्रारंभिक दौर में ही उन्होंने जामिया ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.