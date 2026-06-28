Aaj Ka Mausam 28 JUNE: आज इन राज्यों में बरसेंगे बादल, तेज आंधी-तूफान का भी खतरा, जानें कहां चलेगी हीटवेव

देश के कई हिस्सों में रविवार, 28 जून को मॉनसून की गतिविधियां तेज हो गई हैं. उत्तर-पूर्वी राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जबकि कुछ इलाकों में हीटवेव का असर अभी भी बना हुआ है.

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पढ़ें देशभर में आज कैसा रहेगा मौसम का हाल (image AI)

28 जून को उत्तर-पूर्वी राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी है.

बिहार, झारखंड और राजस्थान समेत कई राज्यों में तेज आंधी और गरज-चमक की संभावना है.

पूर्वी उत्तर प्रदेश में हीटवेव का असर जारी रह सकता है.

केरल, कर्नाटक और पश्चिमी तट पर मॉनसून सक्रिय रहने से अच्छी बारिश की उम्मीद है.

भारतीय मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक, रविवार को देशभर में मौसम का मिजाज अलग-अलग रहेगा. कहीं तेज बारिश और आंधी की संभावना है तो कहीं गर्मी लोगों की परेशानी बढ़ा सकती है. रविवार 28 जून को देश के कई हिस्सों में मॉनसून की प्रगति जारी है, जबकि उत्तर-पूर्व और उप-हिमालयी क्षेत्रों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है. देशव्यापी वर्षा में कमी बनी हुई है, लेकिन स्थानीय स्तर पर तूफानी गतिविधियां देखी जा रही हैं. आइए जानते हैं IMD के मुताबिक, देशभर के राज्यों में कैसा रहेगा मौसम का हाल.

पूर्वी भारत

बिहार और झारखंड में 28 जून को थंडरस्क्वॉल (50-60 किमी/घंटा हवाएं) की संभावना है. पूर्वी उत्तर प्रदेश में 25-28 जून तक हीट वेव/सीवियर हीट वेव जारी रह सकती है. ओडिशा और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में मॉनसून सक्रिय, मध्यम बारिश संभव.

उत्तरी भारत

उत्तर-पश्चिम भारत में अधिकतम तापमान 28 जून तक 2-3°C बढ़ सकता है. दिल्ली-एनसीआर, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में गरज-चमक के साथ हल्की-मध्यम बारिश और धूल भरी आंधी संभव. हिमालयी क्षेत्रों (उत्तराखंड, हिमाचल) में हल्की बारिश.

दिल्ली-NCR

28 जून को 40 डिग्री और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. 29 जून को अधिकतम तापमान घटकर 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. मौसम विभाग ने गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना जताई है. 30 जून को अधिकतम तापमान 38 डिग्री और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. इस दिन भी गरज-चमक के साथ बारिश होने के संकेत हैं. 1 जुलाई को अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. इस दिन भी गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना व्यक्त की गई है, जो मानसून के दिल्ली-एनसीआर के और करीब आने का संकेत माना जा रहा है.

उत्तर-पूर्वी भारत

असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में 28 जून को भारी से बहुत भारी बारिश (7-20 सेमी) के साथ एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल की संभावना. सब-हिमालयी पश्चिम बंगाल में 27-29 जून तक यही स्थिति. बाढ़ जैसे स्थानीय प्रभाव संभव.

मध्य भारत

मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में मॉनसून आगे बढ़ा. हल्की से मध्यम बारिश के साथ आइसोलेटेड हेवी रेनफॉल. विदर्भ और मराठवाड़ा में पहले हीट वेव कम हो रही है.

पश्चिमी भारत

गुजरात, राजस्थान और गोवा-कोंकण में पश्चिमी तट पर मॉनसून सक्रिय, भारी बारिश संभव. राजस्थान में थंडरस्क्वॉल गतिविधि. समग्र वर्षा सामान्य से कम.

दक्षिणी भारत

केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना में मॉनसून अच्छा प्रभाव. 28-29 जून को केरल और कोस्टल कर्नाटक में हेवी रेनफॉल. आंध्र और तेलंगाना में मध्यम बारिश.

समग्र दृष्टि

देश में मॉनसून 2026 सामान्य से कम (90% LPA) रहने की संभावना, लेकिन उत्तर-पूर्व और दक्षिण-पश्चिम तट पर अच्छी गतिविधि. किसान भारी बारिश वाले क्षेत्रों में सतर्क रहें.