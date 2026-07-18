AAJ 18 JULUY KA MAUSAM: दिल्ली-NCR & UP को मिलेगी गर्मी से राहत, IMD ने जारी किया बारिश का अलर्ट

IMD के ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक अगले कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश, दिल्ली-NCR और जम्मू-कश्मीर में बारिश तेज होगी. वहीं तमिलनाडु के कई जिलों में हीटवेव का अलर्ट जारी किया गया है.

Written by: Farha Fatima
Updated: July 18, 2026, 7:20 AM IST
इन राज्यों में मूसलाधार बारिश, कहीं हीटवेव तो कहीं बाढ़ का खतरा (image AI)
इन राज्यों में मूसलाधार बारिश, कहीं हीटवेव तो कहीं बाढ़ का खतरा (image AI)
  • 18 जुलाई से उत्तर प्रदेश और दिल्ली-NCR में बारिश तेज होने की संभावना है, जिससे गर्मी से राहत मिलेगी.
  • 20-22 जुलाई के दौरान जम्मू-कश्मीर में भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन का खतरा जताया गया है.
  • किसानों और यात्रियों को मौसम विभाग ने विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है.
  • दूसरी ओर तमिलनाडु के 19 जिलों में हीटवेव का अलर्ट जारी है, हालांकि कुछ इलाकों में हल्की बारिश भी हो सकती है.

देश के कई राज्यों में मौसम बड़ा बदलाव लेने वाला है. उत्तर प्रदेश और NCR में बारिश से राहत मिलने की उम्मीद है, जबकि जम्मू-कश्मीर में भारी बारिश और भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है. आइए जानते हैं राज्यवार देश के अलग अलग हिस्से के मौसम का हाल. IANS की खबर के मुताबिक, उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से जारी उमस भरी गर्मी और कमजोर मानसून गतिविधियों के बीच मौसम विभाग ने राहत भरा पूर्वानुमान जारी किया है. 18, 19 जुलाई से पूर्वी उत्तर प्रदेश में भारी से बहुत भारी बारिश होने के आसार हैं. पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश भी देखने को मिल सकती है. वहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में भी भारी वर्षा की संभावना जताई गई है.20 और 21 जुलाई को प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी दोनों हिस्सों में बारिश की गतिविधियां और तेज हो सकती हैं. इस दौरान कई स्थानों पर बारिश होने की संभावना है, जबकि कुछ इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश भी हो सकती है. हालांकि, इसके बाद बारिश की तीव्रता में धीरे-धीरे कमी आने लगेगी, लेकिन पूरे प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना है. प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है. कई क्षेत्रों के लिए येलो से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है.

एनसीआर में बारिश और तेज हवाओं का दौर शुरू

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के लोगों के लिए राहत की बात यह है कि 18 जुलाई से मौसम एक बार फिर करवट लेने वाला है. 18 जुलाई को अधिकतम तापमान 36 डिग्री और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. आर्द्रता 70 से 55 प्रतिशत के बीच रहेगी. पूर्वानुमान में गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना जताई गई है. तेज हवाओं और बारिश के कारण तापमान में गिरावट आने की उम्मीद है.

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  • 19 जुलाई को अधिकतम तापमान 35 डिग्री और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. आर्द्रता 75 से 60 प्रतिशत के बीच रह सकती है. इस दिन भी गरज-चमक के साथ बारिश का पूर्वानुमान है. हालांकि, विभाग ने इस दिन के लिए किसी विशेष चेतावनी की आवश्यकता नहीं बताई है.
  • 20 जुलाई को अधिकतम तापमान 34 डिग्री और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. इस दिन भी बारिश और गरज-चमक की गतिविधियां जारी रहने का अनुमान है.
  • 21 जुलाई को तापमान और नीचे आकर 33/25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है, जबकि आर्द्रता 90 से 70 प्रतिशत के बीच रह सकती है.
  • 22 जुलाई को अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. इस दिन भी गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना व्यक्त की गई है.

कश्मीर में अगले दो दिनों में बढ़ेगा तापमान

स्थानीय मौसम विभाग के डायरेक्टर मुख्तार अहमद ने कहा 18 जुलाई को मौसम आम तौर पर गर्म और उमस भरा रहेगा, साथ ही कुछ जगहों पर थोड़ी देर के लिए बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है. 19 जुलाई को मौसम आंशिक रूप से बादल वाला रहेगा और कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ेंगी. जम्मू डिवीजन में कुछ अलग-अलग जगहों पर थोड़ी देर के लिए तेज बारिश हो सकती है. 20-23 जुलाई को मौसम आम तौर पर बादल वाला रहेगा और ज्यादातर जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ेंगी. कश्मीर डिवीजन और जम्मू डिवीजन के कुछ जिलों में भारी बारिश या थोड़ी देर के लिए तेज बारिश हो सकती है. 24-25 जुलाई को कुछ जगहों पर थोड़ी देर के लिए बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ेंगी.

  • 19 जुलाई से लेकर 22 जुलाई के दौरान जम्मू-कश्मीर के कुछ जिलों में दोपहर, शाम, देर रात और सुबह के समय भारी बारिश या थोड़ी देर के लिए तेज बारिश होने की संभावना है.
  • 20-22 जुलाई को चेनाब घाटी, पीर पंजाल रेंज और कश्मीर डिवीजन के कुछ पहाड़ी इलाकों में संवेदनशील जगहों पर अचानक बाढ़, भूस्खलन और मिट्टी धंसने की संभावना है.

कुछ निचले इलाकों में जलभराव और हल्की बाढ़ की संभावना है. नदियों/धाराओं/स्थानीय नालों आदि में जल स्तर में काफी वृद्धि हो सकती है.

किसानों को सलाह दी जाती है कि वे 20-23 जुलाई के दौरान खेती से जुड़े सभी काम रोक दें. इसी के साथ ही साथ यात्रियों/ट्रांसपोर्टरों/पर्यटकों/ट्रेकर्स को सलाह दी जाती है कि वे उसी के अनुसार योजना बनाएं.

तमिलनाडु के 19 जिलों में हीटवेव का अलर्ट

तमिलनाडु में भीषण गर्मी का दौर लगातार जारी है. पश्चिमी हवाओं की गति में हल्का बदलाव होने से पश्चिमी घाट से जुड़े जिलों में शनिवार 18 जुलाई को हल्की बारिश हो सकती है. प्रशासन ने खासकर बच्चों, बुजुर्गों और पहले से किसी बीमारी से जूझ रहे लोगों को दोपहर के समय घर से बाहर निकलने से बचने, पर्याप्त पानी पीने और शरीर को ठंडा रखने की सलाह दी है.

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फ़रहा फ़ातिमा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस से ग्रेजुएशन के बाद पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2015 में LIVE India में इंटर्नशिप से की. प्रारंभिक दौर में ही उन्होंने जामिया ... और पढ़ें

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