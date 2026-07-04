Today 4 July Weather : 4 जुलाई का मौसम बना आफत! मुंबई से राजस्थान तक बारिश का कहर, घर से निकलने से पहले पढ़ें अलर्ट

4 जुलाई 2026 को देश के कई हिस्सों में दक्षिण-पश्चिम मानसून पूरी तरह सक्रिय है. IMD ने कई राज्यों में भारी से अति भारी बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है.

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मानसून का रौद्र रूप! इन राज्यों में बाढ़ और जलभराव का खतरा (image AI)

4 जुलाई को देश के कई राज्यों में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है.

महाराष्ट्र, गुजरात, ओडिशा और मध्य प्रदेश में रेड अलर्ट के साथ बाढ़ का खतरा बढ़ गया है.

राजस्थान में अगले एक सप्ताह तक मानसून सक्रिय रहने और तेज बारिश की संभावना है.

मुंबई, ठाणे और पालघर में भारी बारिश के चलते स्कूल-कॉलेज बंद रखने का फैसला लिया गया है.

4 जुलाई 2026 को देश के कई हिस्सों में दक्षिण-पश्चिम मॉनसून सक्रिय रहेगा. मध्य और पश्चिमी भारत में अत्यंत भारी बारिश संभव है, उत्तरी और पूर्वी क्षेत्रों में भी अच्छी बारिश के साथ गरज-चमक का दौर चलेगा. IMD के पूर्वानुमान के मुताबिक जुलाई में कुल बारिश सामान्य से कम रहने की संभावना है, लेकिन स्थानीय स्तर पर भारी बारिश से बाढ़ और जलभराव का खतरा मंडरा रहा है. महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात और ओडिशा समेत कई राज्यों में मौसम बिगड़ने वाला है. कई इलाकों में बाढ़, जलभराव और जनजीवन प्रभावित होने की आशंका जताई गई है. आइए जानते हैं राज्यवार मौसम का हाल.

उत्तरी भारत

दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में मॉनसून पहुंच चुका है. 4 जुलाई को गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश संभावित है. पश्चिमी राजस्थान में धूल भरी आंधी और 50-60 किमी/घंटा की हवाएं चल सकती हैं. हिमाचल और उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट है.

पूर्वी भारत

ओडिशा में अत्यंत भारी बारिश का रेड अलर्ट है, जबकि बिहार, झारखंड, गंगetic पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों (असम, मेघालय आदि) में भारी से बहुत भारी वर्षा संभव बताई गई है. सब-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी अच्छी बारिश का अनुमान है.

मध्य और पश्चिमी भारत

गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, कोंकण-गोवा, महाराष्ट्र (विदर्भ सहित) और छत्तीसगढ़ में भारी से अत्यंत भारी बारिश का मुख्य फोकस है. पश्चिमी मध्य प्रदेश में 4 जुलाई को बहुत तेज बारिश संभावित बताई गई है.

दक्षिणी भारत

केरल, कर्नाटक, तटीय आंध्र और तमिलनाडु में मॉनसून सक्रिय है. हल्की से मध्यम बारिश के साथ भारी बारिश का अनुमान है. तापमान सामान्य के आसपास रहेंगे.

राजस्थान में अगले सप्ताह तक भारी बारिश का अलर्ट

जयपुर मौसम केंद्र के मुताबिक दक्षिण-पश्चिम मानसून राजस्थान में पूरी तरह सक्रिय हो गया है और भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने अगले सप्ताह तक राज्य भर में व्यापक बारिश का अनुमान जताया है. अधिकांश राज्य में मध्यम से तेज, तो कहीं-कहीं भारी बारिश होने की भी संभावना है. खासकर उदयपुर, कोटा संभाग और आसपास के क्षेत्रों में बारिश होने के आसार हैं, जहां कहीं-कहीं भारी और कहीं-कहीं अति भारी बारिश होने की संभावना अगले 4-5 दिन बनी रहेगी. उन्होंने बताया कि पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बिकानेर संभाग के कुछ इलाकों में भी आगामी दिनों में मेघगर्जन, तेज आंधी और हल्के से मध्यम स्तर की बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी. हालांकि, सीमावर्ती क्षेत्रों में अभी भी केवल कुछ ही स्थानों पर बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती है. अगले एक सप्ताह राजस्थान के कई इलाकों में मानसून सक्रिय रहेगा. वहीं, राज्य के बाकी इलाकों में भी मानसून के आने की प्रबल संभावना बनी हुई है.

महाराष्ट्र में मुंबई समेत छह जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी

महाराष्ट्र में 4 से 6 जुलाई के बीच मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है. इसके अलावापश्चिम महाराष्ट्र के सातारा, पुणे और नासिक के घाट क्षेत्रों में भी इस दौरान मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है.पालघर जिले में स्थानीय प्रशासन ने शुक्रवार से ही अगले दो दिनों के लिए सभी स्कूलों, कॉलेजों और आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित किया हुआ है. ठाणे जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट को बढ़ाकर रेड अलर्ट किए जाने के बाद प्रशासन ने शैक्षणिक संस्थानों में कक्षाएं स्थगित करने का फैसला किया है. छात्रों और कर्मचारियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 4 जुलाई शनिवार को राज्य बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई और सीआईई सहित सभी बोर्डों के प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों तथा कॉलेजों को बंद रखने का निर्णय लिया गया है.