Aaj 13 July Ka Mausam: मानसून ने बदला रुख! इन राज्यों में भारी बारिश का खतरा, कहीं बढ़ेगी गर्मी, जानिए आपके राज्य में आज कैसा रहेगा मौसम

देश के कई राज्यों में आज मौसम का मिजाज अलग-अलग रहने वाला है. कहीं मूसलाधार बारिश बाढ़ और भूस्खलन का खतरा बढ़ाएगी तो कहीं कम बारिश और गर्मी लोगों की परेशानी बढ़ा सकती है.

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पढ़ें आज का मौसम

13 जुलाई को देशभर में दक्षिण-पश्चिम मानसून सक्रिय बना हुआ है.

बिहार, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट है.

उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर में भूस्खलन व फ्लैश फ्लड का खतरा बना हुआ है.

पश्चिम और दक्षिण भारत के कई हिस्सों में बारिश कमजोर रहने और तापमान अधिक रहने की संभावना है.

13 जुलाई 2026 को भारत में दक्षिण-पश्चिम मानसून पूर्ण रूप से सक्रिय है. पूर्वी और उत्तर-पूर्वी भागों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है, जबकि कुछ पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्रों में बारिश कमजोर रहने की उम्मीद है. IMD के अनुसार, जुलाई माह में कुल बारिश लंबी अवधि औसत (LPA) से कम रहने का अनुमान है, लेकिन पूर्वी क्षेत्रों में सक्रिय सिस्टम से स्थानीय स्तर पर मूसलाधार बारिश हो सकती है. इससे बाढ़, भूस्खलन और जलभराव जैसे जोखिम बढ़ सकते हैं. आइए जानते हैं राज्यवार मौसम का हाल.

पूर्वी भारत

उत्तर-पूर्वी भारत, पश्चिम बंगाल, बिहार और ओडिशा में भारी बारिश का अलर्ट है. 13 जुलाई को असम एवं मेघालय, बिहार और पश्चिम बंगाल में भारी से बहुत भारी बारिश संभव है. सिक्किम और सब-हिमालयन पश्चिम बंगाल में भी भारी बारिश की संभावना. ओडिशा में 11-15 जुलाई के दौरान भारी बारिश, कुछ स्थानों पर बहुत भारी. IMD ने अगले 2-3 दिनों में इन क्षेत्रों में बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी है.

उत्तरी भारत

उत्तर भारत में हिमालयी क्षेत्रों (उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू-कश्मीर) में भारी बारिश जारी रहने की संभावना है. उत्तराखंड में पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी आदि में heavy rainfall. जम्मू-कश्मीर में flash flood और landslide का खतरा. पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के तराई क्षेत्रों में भी heavy rains. दिल्ली-एनसीआर सहित मैदानी इलाकों में मानसून सक्रिय, लेकिन बारिश मध्यम. तापमान औसत या थोड़ा ऊपर रह सकता है.

पश्चिमी भारत

IMD अपडेट्स के मुताबिक, राजस्थान, गुजरात, पंजाब और हरियाणा में मानसून पहुंच चुका है, लेकिन बारिश की गतिविधि अपेक्षाकृत कमजोर. कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश संभव, पर widespread heavy rain की उम्मीद कम. जुलाई में कुल rainfall below normal रहने का पूर्वानुमान. तापमान ऊंचा रह सकता है, खासकर राजस्थान के कुछ भागों में.

मध्य भारत

ध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के कुछ भागों में 13 जुलाई तक कहीं-कहीं बारिश का अनुमान है. बारिश की गतिविधि कम रहने की संभावना, लेकिन कुछ स्थानों पर thunderstorm संभव. IMD के जुलाई मासिक पूर्वानुमान में इस क्षेत्र में सामान्य से कम बारिश और सामान्य से अधिक तापमान का संकेत है.

दक्षिणी भारत

दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत (केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र) में मानसून सक्रिय, लेकिन central और south peninsula में बारिश रहने का अनुमान है. केरल और गोवा में भारी बारिश की सामान्य जुलाई पैटर्न, पर coastal Andhra Pradesh में heatwave की संभावना है. तेलंगाना और आंध्र में सतह पर तेज़ हवाएँ चलेंगी. कुल मिलाकर जुलाई में सामान्य से कम बारिश होने का अनुमान है. भारी बारिश वाले क्षेत्रों में यात्रा सीमित रखें, नदियों से दूर रहें और मौसम ऐप/IMD अलर्ट फॉलो करें.