10 जुलाई का मौसम: इन राज्यों में मूसलाधार बारिश का कहर, IMD ने जारी किए रेड-ऑरेंज अलर्ट

उत्तराखंड, बिहार, पूर्वी यूपी और मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में तेज बारिश की चेतावनी है, जबकि दिल्ली-एनसीआर में अगले दो दिन हल्की बारिश के आसार हैं.

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आज इन राज्यों में भारी बारिश (image AI)

10 जुलाई को उत्तराखंड, बिहार, पूर्वी यूपी और मध्य प्रदेश में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट है.

दिल्ली-एनसीआर में शुक्रवार और शनिवार को हल्की बारिश की संभावना, येलो अलर्ट जारी.

उत्तराखंड के कई जिलों में रेड और ऑरेंज अलर्ट, लोगों को सतर्क रहने की सलाह.

देशभर में मानसून सक्रिय है, लेकिन जुलाई में कुल बारिश सामान्य से कम रहने का अनुमान है.

देशभर में मानसून पूरी तरह सक्रिय हो चुका है. 10 जुलाई को कई राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. भारत में दक्षिण-पश्चिम मानसून पूरे देश में फैल चुका है. 10 जुलाई को कई क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है, खासकर उत्तर और पूर्वी भारत में. आईएमडी के पूर्वानुमान के मुताबिक जुलाई में कुल वर्षा औसत से कम (94% LPA) रहने की उम्मीद है, लेकिन स्थानीय स्तर पर भारी बारिश से जलभराव और फसलों पर असर संभव है. तापमान ज्यादातर जगहों पर सामान्य या ऊपर रह सकता है. आइए जानते हैं राज्यवार देश के मौसम का हाल.

उत्तरी भारत

उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और हरियाणा-दिल्ली में भारी से बहुत भारी बारिश संभावित. 10 जुलाई को उत्तराखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बहुत भारी बारिश होने का अनुमान है, जबकि हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब में भी भारी बारिश होगी. दिल्ली में बादल छाए रहेंगे, हल्की बारिश/गरज के साथ 34-36°C तक अधिकतम तापमान रहने का अनुमान है.

पूर्वी भारत

बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड और ओडिशा में सक्रिय मानसून है. बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बहुत भारी बारिश होने का अनुमान है. अरुणाचल, असम, मेघालय, नागालैंड आदि में भारी बारिश का अनुमान है. सब-हिमालयन पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी भारी बारिश जारी रह सकती है. गरज, बिजली और तेज हवाएं (30-60 kmph) संभव.

दिल्ली-एनसीआर में अगले दो दिन बारिश के आसार

दिल्ली-एनसीआर में दो दिनों से लगातार बारिश हो रही है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी), दिल्ली के सीनियर साइंटिस्ट डॉ. नरेश यादव ने कहा कि एक्टिव मानसून की वजह से दिल्ली में आने वाले दिनों में और बारिश होने की संभावना है. शुक्रवार को हल्की बारिश होने के आसार हैं, जिसके लिए हमने दिल्ली-एनसीआर में येलो अलर्ट जारी किया है. शनिवार को भी दिल्ली-एनसीआर में हल्की बारिश की संभावना है. हालांकि, इसके लिए कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है.

पश्चिमी भारत

राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में मिश्रित स्थिति है. पूर्वी राजस्थान, गुजरात और कोंकण-गोवा में हेवी बारिश हो सकती है. मुंबई और आसपास के इलाकों में मानसून सक्रिय, लेकिन जुलाई में कुल वर्षा कम रहने की आशंका. पश्चिमी राजस्थान में कम बारिश. तापमान ऊंचा रह सकता है.

दक्षिणी भारत

केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र में मानसून अच्छा रहेगा. कर्नाटक-केरल में तेज बारिश के साथ और तेज हवाएं चलने का अनुमान है. चेन्नई जैसे शहरों में बादल और गरज-चमक हो सकती है. समुद्री तटों पर मछुआरों के लिए चेतावनी है.

मध्य भारत

मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भारी बारिश हो सकती है. पूर्वी मध्य प्रदेश में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान है.

उत्तराखंड में आईएमडी का रेड और ऑरेंज अलर्ट

उत्तराखंड के लिए मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले दो से तीन दिनों तक बारिश का दौर जारी रहेगा और कई इलाकों में कम समय में अत्यधिक वर्षा होने की संभावना है. अगले 48 घंटों में पूरे उत्तराखंड में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. इसके बाद कुमाऊं क्षेत्र में वर्षा का सिलसिला और अधिक समय तक जारी रह सकता है, जबकि राज्य के अन्य हिस्सों में भी अगले पांच से छह दिनों तक कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार बने हुए हैं. 10 जुलाई को भी कुमाऊं के मैदानी क्षेत्रों और उधम सिंह नगर, नैनीताल तथा चंपावत जिलों में रेड अलर्ट प्रभावी रहेगा. वहीं बागेश्वर, पौड़ी और देहरादून समेत कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी रहेगा. विभाग ने यह भी स्पष्ट किया कि 10 जुलाई से 13 जुलाई तक राज्य के शेष जिलों में येलो अलर्ट रहेगा.