AAJ 17 JULY KA MAUSAM: कहां होगी झमाझम बारिश और कहां बढ़ेगी उमस? दिल्ली-UP का बदलेगा मौसम, जानिए आपके राज्य का हाल

AAJ 17 JULY KA MAUSAM: भारत में दक्षिण-पश्चिम मॉनसून पूरे जोरों पर है. 17 जुलाई 2026 को उत्तर-पश्चिम भारत में सामान्य से अधिक तापमान के साथ हल्की-मध्यम बारिश संभव है, जबकि पूर्वी और उत्तर-पूर्वी भागों में भारी बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है. मध्य भारत और पश्चिमी तट पर भी मॉनसून सक्रिय रहेगा. IMD के एक्सटेंडेड रेंज फोरकास्ट के अनुसार, 16-22 जुलाई के सप्ताह में उत्तर भारत के मैदानी इलाकों और दक्षिण भारत में वर्षा सामान्य से कम रह सकती है, लेकिन हिमालयी क्षेत्रों और पूर्वी भारत में अच्छी बारिश होने की उम्मीद है. कोई हीटवेव की संभावना नहीं है, हालांकि कुछ उत्तर-पश्चिमी और उत्तर-पूर्वी हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से 1.6-3.0°C ऊपर रह सकता है. आइए जानते हैं राज्यवार मौसम का हाल.
जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड: 17 जुलाई को हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश संभव है. IMD के अनुसार, हिमालयी क्षेत्रों में 16-22 जुलाई के दौरान कहीं-कहीं भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है. तापमान सामान्य से थोड़ा ऊपर रह सकता है.
दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, अधिकतम तापमान 37-39°C और न्यूनतम 27-29°C के आसपास रहेगा. हल्की बारिश या गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं. पंजाब-हरियाणा में छिटपुट बारिश और पश्चिमी राजस्थान में कम गतिविधि हो सकती है. पूर्वी राजस्थान में बेहतर बारिश होने का अनुमान है.
उत्तर प्रदेश: पूर्वी UP में कहीं-कहीं काफी व्यापक बारिश होने का अनुमान है, पश्चिमी UP में कहीं कहीं बारिश हो सकती है. लखनऊ जैसे क्षेत्रों में गरम और आर्द्र मौसम के साथ हल्की बारिश की संभावना है.
बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल-
पूर्वी भारत में मॉनसून सक्रिय रहेगा. 17 जुलाई को काफी बड़े इलाके में बारिश संभव है, कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है. झारखंड और ओडिशा में अलग-अलग जगहों पर भारी बारिश होने की संभावना है, बिहार में मध्यम गतिविधि रहेगी. कोलकाता-जमशेदपुर क्षेत्र में बादल छाए रहेंगे, तापमान 26-32°C के बीच रहने का अनुमान है.
उत्तर-पूर्वी राज्य (असम, मेघालय आदि): अच्छी बारिश जारी रहेगी, कहीं-कहीं भारी से बहुत भारी बारिश संभव है.
महाराष्ट्र, गुजरात: पश्चिमी तट (कोंकण-गोवा) पर व्यापक बारिश होने की अनुमान है, कहीं-कहीं भारी बारिश भी होगी. मध्य महाराष्ट्र में मध्यम गतिविधि जारी रहेगी. गुजरात में भी बारिश जारी होगी, मुंबई जैसे शहरों में मॉनसून प्रभावी रहेगा.
कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र:
केरल और कर्नाटक के तटीय इलाकों में व्यापक वर्षा के साथ-साथ भारी बारिश की संभावना है. दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में कुल मिलाकर सुस्त रहेगा लेकिन तटीय इलाके में अच्छी बारिश होने का अनुमान है. तापमान सामान्य रहेगा, humidity अधिक हो सकती है. यात्रा करते समय मौसम ऐप्स चेक करें, भारी बारिश वाले क्षेत्रों में सतर्क रहें.
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