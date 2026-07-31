Today 31st July Weather: गुजरात से लेकर पूर्वोत्तर तक भारी बारिश, इन राज्यों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट

31 जुलाई को दक्षिण-पश्चिम मानसून पूरे देश के कई हिस्सों में सक्रिय रहेगा. IMD ने गुजरात, मध्य महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश और जलभराव का अलर्ट जारी किया है.

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जानें देश का मौसम (image AI)

31 जुलाई को देश के कई हिस्सों में दक्षिण-पश्चिम मानसून सक्रिय रहेगा.

गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में अत्यधिक भारी बारिश का IMD ने अलर्ट जारी किया है.

उत्तर, पूर्व और उत्तर-पूर्व भारत में भी भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन की आशंका है.

लोगों, किसानों और यात्रियों को मौसम अपडेट देखते हुए सतर्क रहने की सलाह दी गई है.

देशभर में मानसून का असर लगातार बना हुआ है. उत्तर, पूर्व, पश्चिम और उत्तर-पूर्व भारत के कई राज्यों में तेज बारिश, बाढ़ और भूस्खलन का खतरा देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है. 31 जुलाई को दक्षिण-पश्चिम मानसून देश के बड़े हिस्सों में सक्रिय रहने वाला है. आईएमडी के अनुसार, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात और कुछ अन्य क्षेत्रों में अत्यधिक भारी बारिश संभव है, जबकि उत्तरी, पूर्वी और उत्तर-पूर्वी भारत में सामान्य से लेकर भारी बारिश जारी रहेगी. जुलाई महीने में कुल वर्षा औसत से कम रहने के बावजूद, स्थानीय स्तर पर पानी भराव, बाढ़ और यातायात प्रभावित होने की आशंका है. किसानों और यात्रियों को सतर्क रहने की सलाह दी जाती है. आइए जानते हैं राज्यवार मौसम का हाल.

पश्चिमी भारत

IMD प्रेस रिलीज 30 जुलाई 2026 के अनुमान के मुताबिक, गुजरात में 31 जुलाई को अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा और भरूच जैसे जिलों में अत्यधिक भारी बारिश (80-170 मिमी) की संभावना है, जिससे फ्लैश फ्लड और पानी भराव का खतरा है. स्कूल-कॉलेज बंद रखे गए हैं. मध्य महाराष्ट्र में भी 30-31 जुलाई को अलग-अलग जगहों पर बहुत भारी बारिश संभव है. कोकण और गोवा में भारी से बहुत भारी बारिश की आशंका बनी हुई है.

उत्तरी भारत

उत्तर भारत में मानसून ट्रफ के प्रभाव से कहीं-कहीं बारिश संभव है. दिल्ली-एनसीआर में बादल छाए रहेंगे, हल्की-मध्यम बारिश के साथ अधिकतम तापमान 36-38°C के आसपास रह सकता है. पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अलग-अलग जगहों पर भारी बारिश संभव है, खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन का खतरा. जम्मू-कश्मीर में भी हल्की-भारी बारिश जारी रहेगी.

पूर्वी भारत

पूर्वी भारत में काफी व्यापक बारिश की गतिविधि संभावित है. बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में भारी बारिश के साथ अलग-अलग जगहों पर बहुत भारी बारिश हो सकती हैं. उत्तर-पूर्वी राज्यों (असम, मेघालय, अरुणाचल) में भारी से बहुत भारी बारिश जारी रहेगा, जिससे नदियों में जल स्तर बढ़ने की आशंका है. सिक्किम और हिमालयी पश्चिम बंगाल में भी सतर्कता बरतनी होगी.

दक्षिणी भारत

दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में तटीय इलाके में सक्रिय मानसून रहेगा. केरल, तटीय कर्नाटक और कोकण में व्यापक बारिश और कहीं-कहीं भारी बारिश संभावित है. तेलंगाना और विदर्भ में 30 जुलाई को भारी बारिश था, जबकि 31 जुलाई को मध्य महाराष्ट्र और गुजरात प्रभावित होंगे. आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक के आंतरिक भागों में छिटपुट बारिश रहेगी. कुल मिलाकर दक्षिण में सामान्य के करीब से लेकर सामान्य से अधिक तक वर्षा की संभावना है.

मध्य भारत

मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के हिस्सों में भारी बारिश का दौर जारी है.डीप डिप्रेशन का असर विदर्भ और मध्य महाराष्ट्र पर पड़ा है. राजस्थान के दक्षिणी हिस्सों में भी अच्छी बारिश संभव है. तापमान सामान्य से थोड़ा ऊपर रह सकता है जहां बारिश कम हो.