India Weather Update Today 22 Jan 2026 Punjab Cold Wave Haryana Rain Alert Rajasthan Mawth

उत्तर भारत में अलर्ट! कश्मीर में भारी बर्फबारी, राजस्थान-हरियाणा UP-दिल्ली-पंजाब में भारी बारिश का अनुमान, पढ़ें देश का मौसम

पंजाब-हरियाणा में अभी भी कड़ाके की ठंड और शीतलहर का दौर जारी है, राजस्थान, कश्मीर और उत्तर प्रदेश में जल्द ही बारिश होने वाली है.

पढ़िए आज का मौसम का हाल

उत्तर भारत में मौसम का मिजाज बदल रहा है. एक के बाद एक सक्रिय हो रहे पश्चिमी विक्षोभ के कारण ठंड के साथ बारिश, बर्फबारी और गरज-चमक की गतिविधियां बढ़ने वाली हैं. पंजाब-हरियाणा में अभी भी कड़ाके की ठंड और शीतलहर का दौर जारी है, राजस्थान, कश्मीर और उत्तर प्रदेश में जल्द ही बारिश और बर्फबारी से मौसम में बड़ा बदलाव आने वाला है. पढ़िए राज्यवार मौसम का हाल.

दिल्ली एनसीआर

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में 23 जनवरी के बाद एनसीआर में मौसम का मिजाज बदलने वाला है. भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) ने गरज-चमक के साथ तेज बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी जारी की है, 23 जनवरी को एनसीआर में अधिकतम तापमान करीब 20 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान लगभग 10 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. इस दिन दिनभर गरज के साथ बारिश हो सकती है. सुबह से लेकर रात तक अलग-अलग समय पर आंधी-तूफान, बिजली गिरने और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया गया है.

पंजाब और हरियाणा में कड़ाके की ठंड

पंजाब और हरियाणा के कई इलाकों में बुधवार को भी भीषण ठंड और शीतलहर का प्रकोप बना रहा. आने वाले दिनों में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से यहां हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है, जिससे ठंड में कुछ राहत मिल सकती है लेकिन गरज-चमक और तेज हवाओं का भी अलर्ट है

राजस्थान में बारिश के आसार

राजस्थान में एक नए और मजबूत पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव दिखना शुरू हो गया है. मौसम विभाग के अनुसार, 22 से 24 जनवरी के दौरान राज्य के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. 26 से 28 जनवरी तक एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से मौसम में और बदलाव आएगा.

कश्मीर में बारिश और बर्फबारी की संभावना बढ़ी

कश्मीर घाटी में लंबे समय से चला आ रहा शुष्क मौसम अब खत्म होने की ओर है. श्रीनगर समेत मैदानी इलाकों में बर्फबारी संभव है, जिससे जमीनी और हवाई यातायात में व्यवधान आ सकता है. 22-23 जनवरी को कश्मीर घाटी में भारी बर्फबारी की संभावना है.

यूपी में बारिश और गरज-चमक का अलर्ट

22 से 26 जनवरी तक राज्य के ज्यादातर हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश, गरज-चमक, बिजली गिरने और कुछ जगहों पर ओलावृष्टि की संभावना है. 24 जनवरी तक भारी बारिश के आसार हैं, खासकर पश्चिमी और मध्य यूपी में. पश्चिमी उत्तर प्रदेश से शुरू होकर पूर्वी और मध्य यूपी तक पूरा प्रदेश प्रभावित रहेगा. राज्य तेज हवाएं (30-60 किमी/घंटा) और गरज-चमक के साथ ओले गिरने की चेतावनी भी है.

