आज भयंकर चक्रवाती तूफान में बदल जाएगा 'मोका', होगी बहुत तेज बारिश

बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना गहरे दबाव का क्षेत्र बीती रात भयंकर चक्रवाती तूफान ‘मोका’ में बदल गया. अनुमान है कि इसके कारण बांग्लादेश में कॉक्स बाजार और म्यांमा में सित्त्वे के बीच बारिश होने की संभावना है. मौसम विभाग से जुड़े अधिकारियों ने आज गुरुवार को ये जानकारी दी. अधिकारियों ने बताया कि ‘मोका’ के कारण अंडमान में भारी बारिश होने की संभावना है.

भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बताया कि सुबह साढ़े आठ बजे चक्रवाती तूफान पोर्ट ब्लेयर के 510 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में था. इस तूफान के आज रात गंभीर चक्रवाती तूफान में बदलने का अनुमान है. मौसम विभाग ने आगे कहा, ‘यह 13 मई की शाम को अपने चरम पर पहुंचेगा और फिर इसके 14 मई की सुबह से थोड़ा कमजोर होने की संभावना है.’

विभाग ने आगे बताया कि इस तूफान के कॉक्स बाजार और क्यॉकप्यू के बीच दक्षिण-पूर्व बांग्लादेश और उत्तरी म्यांमा के तटों को 120-130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पार करने की संभावना है.