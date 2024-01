प्रार्थनाओं के साथ हुआ नए साल का स्वागत, VIDEO में देखें साईं मंदिर में साल की पहली आरती

नए साल का पहला दिन देशवासियों ने धर्मों के उत्सव और प्रार्थनाओं के साथ शुरू किया है. देश में 2024 के स्वागत में विभिन्न समारोहों के साथ लोगों ने प्रार्थनाएं भी की. नए साल का स्वागत करने के लिए विभिन्न धर्मों के लोग बड़ी संख्या में अपने धार्मिक स्थलों पर एकत्र हुए. दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में भक्तों ने इस अवसर पर प्रार्थना की , मंदिर में वर्ष की पहली आरती हुई. देखें साईं मंदिर में साल की पहली आरती का वीडियो-

#WATCH | Delhi: First aarti of the year 2024 performed at the Sai Temple at Lodhi Road pic.twitter.com/Gt1DUQNsYV

— ANI (@ANI) January 1, 2024