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दो चीजों के दम पर देश हासिल करेगा 'विकसित भारत 2047' का लक्ष्य, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया प्लान

Viksit Bharat 2047: वित्त मंत्री ने कहा है कि नए सीमा शुल्क और बैंकिंग सुधारों के दम पर देश 'विकसित भारत 2047' का लक्ष्य हासिल करेगा.

Written by: Vineet Sharan Edited by: Vineet Sharan
Updated: September 1, 2026, 2:07 PM IST
दो चीजों के दम पर देश हासिल करेगा 'विकसित भारत 2047' का लक्ष्य, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया प्लान
निर्मला सीतारमण. (photo credit, IANS)

Viksit Bharat 2047: भारत 2047 तक विकसित भारत कैसे बनेगा? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस सवाल का जवाब दिया है. उन्होंने बताया कि भारत नए सीमा शुल्क और बैंकिंग सुधारों की तैयारी कर रहा है. इसमें रिस्क आधारित आयात स्क्रीनिंग और विकसित भारत में बैंकिंग सेक्टर की भूमिका पर फोकस होगा. आईएएनएस की रिपोर्ट के मुताबिक, जी20 में वित्त मंत्रियों की बैठक से अलग सीतारमण ने एक इंटरव्यू दिया. इसमें सीतारमण ने कहा कि अगला चरण प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कराधान में पहले से किए गए बदलावों पर आधारित होगा.

उन्होंने कहा, हमने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर के मामले में कई कदम उठाए हैं. सीमा शुल्क के मामले में भी कुछ काम किया है, लेकिन अभी और भी बहुत कुछ करना बाकी है. हम इन पर आगे काम करेंगे. ये प्रस्तावित सुधार ऐसे समय में आए हैं जब भारत ने वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में 7.8 प्रतिशत की ग्रोथ दर्ज की है. इसमें मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज में तेजी वृद्धि देखने को मिली है.

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बंदरगारों से आयात पर फोकस

वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार भारतीय बंदरगाहों से आयात किए गए सामान की आवाजाही को ज्यादा आसान बनाने के लिए काम कर रही है. प्रस्ताव में स्कैनर लगाना और ज्यादा जोखिम वाले आयात की जांच पर करना शामिल है. इससे कंसाइनमेंट को ऑटोमैटिक तरीके से मंजूरी मिल सकेगी, जिससे कारोबारियों को होने वाली देरी कम होगी और बंदरगाहों पर भीड़ भी कम होगी. वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा, हम स्कैनर लाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि सिर्फ ज्यादा जोखिम वाले आयात ही उनसे गुजरें, और बाकी लोगों को ऑटोमैटिक मंजूरी मिल जाए.

इस तरीके से सीमा शुल्क अधिकारियों को ज्यादा जोखिम वाले आयात की जांच पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलेगी, जबकि दूसरे मामलों में मंजूरी तेजी से मिल सकेगी. उन्होंने आगे कहा, सीमा शुल्क के क्षेत्र में कई सुधार किए जा रहे हैं. हालांकि, वित्त मंत्री सीतारमण ने स्कैनर लाने या प्रस्तावित ऑटोमैटिक मंजूरी सिस्टम को लागू करने के लिए कोई समय-सीमा नहीं बताई.

बैंकिंग सेक्टर

सरकार ने बैंकिंग सेक्टर और भारत के विकास लक्ष्यों को हासिल करने में इसकी भूमिका की जांच के लिए एक हाई-लेवल कमेटी भी बनाई है. उन्होंने बताया, हमने ‘विकसित भारत’ के लिए बैंकिंग व्यवस्था पर विचार करने के लिए एक हाई-लेवल कमेटी बनाई है. वह कमेटी अपनी रिपोर्ट भी देगी. लेकिन यह नहीं बताया कि उसकी सिफारिशें कब सौंपी जाएंगी. व्यापक सुधार कार्यक्रम के अगले चरण के बारे में पूछे जाने पर, वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि जरूरत पड़ने पर बदलाव किए जाएंगे. उन्होंने कहा, हम जैसे-जैसे आगे बढ़ेंगे, वैसे-वैसे कदम उठाएंगे. वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र ने राज्य सरकारों के साथ मिलकर बिजनेस के माहौल को बेहतर बनाने और नागरिकों व कंपनियों पर नियमों का पालन करने का बोझ कम करने के लिए काम किया है.

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Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

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