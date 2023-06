US से डील के बाद भारत जेट इंजन बनाने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा, तेजस में अब 'मेक-इन इंडिया' इंजन होंगे: राजनाथ सिंह

Defence Minister Rajnath Singh, Jammu : रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (Defence Minister Rajnath Singh in Jammu ) ने पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा को ऐतिहासिक घटना है बताते हुए दावा किया है कि अमेरिका की एयरोस्पेस कंपनी GE और भारत की HAL के बीच विमान इंजन डील के बाद भारत जेट इंजन बनाने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा. तेजस विमान में अब ‘मेक-इन इंडिया’ इंजन होंगे.

रक्षा मंत्री सिंह ने कहा, हम भारत-अमेरिका रक्षा सहयोग को प्राथमिकता दे रहे हैं. रक्षा सहयोग के लिहाज से पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा एक ऐतिहासिक घटना है. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अमेरिका के साथ प्रीडेटर (एमक्यू-9 रीपर) ड्रोन खरीदने की डील हो चुकी है, जिसे भारत में असेंबल किया जाएगा. इसका रखरखाव और मरम्मत भारत में किया जाएगा. रक्षा मंत्रालय अपनी खरीद के दौरान इसकी अधिग्रहण लागत की तुलना करेगा. हम सभी स्थापित खरीद प्रक्रियाओं का पालन करेंगे और फिर इसे खरीदेंगे.

रक्षा मंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा एक ऐतिहासिक घटना है, जिसने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को एक नए युग में शुरू किया. अमेरिका से एमक्यू-9बी ड्रोन की खरीद की कीमत और अन्य शर्तों पर अटकल रिपोर्टों को खारिज करते हुए राजनाथ ने कहा कि रक्षा मंत्रालय ड्रोन की अधिग्रहण लागत की तुलना अन्य देशों को दी जाने वाली जनरल एटॉमिक्स (जीए) की सर्वोत्तम कीमत से करेगा. उन्होंने कहा कि स्थापित खरीद प्रक्रिया का पालन करते हुए ही अधिग्रहण किया जाएगा.