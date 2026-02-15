Hindi India Hindi

India Will Build Its First Dedicated Runway For Drones And Remotely Piloted Aircraft In Meerut

यूपी के इस शहर में देश का पहला ड्रोन रनवे बनेगा, बिना पायलट वाले विमान यहीं से करेंगे दुश्मन पर हमला

सेना के इस एविएशन बेस में 2,110 मीटर लंबा, 45 मीटर चौड़ा रनवे होगा. एयरस्ट्रिप को हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस (HALE) RPA के साथ-साथ C-295 और C-130 क्लास के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए भी डिजाइन किया जाएगा.

Runway for drones: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ड्रोन्स ने पाकिस्तानी ठिकानों पर हमला करने में अहम भूमिका निभाई थी. अब भारत कुछ ऐसा करने जा रहा है जो न सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव है बल्कि इससे देश की रक्षा क्षमताएं भी कई गुना बढ़ जाएंगी. भारत मेरठ में ड्रोन और रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट (RPA) के लिए अपना पहला डेडिकेटेड रनवे बनाएगा.

क्या है ड्रोन के लिए डेडिकेटेड रनवे की योजना?

इंडियन आर्मी ने मेरठ में एक एविएशन बेस बनाने का फैसला किया है जो 900 एकड़ से ज्यादा एरिया में फैला होगा. इसे कुछ खास ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के साथ हाई-टेम्पो ड्रोन ऑपरेशन को सपोर्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, रक्षा मंत्रालय के तहत आने वाले बॉर्डर रोड्स ऑर्गनाइज़ेशन (BRO) ने 406 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट के लिए बिड्स मंगाई हैं.

सेना के इस एविएशन बेस में 2,110 मीटर लंबा, 45 मीटर चौड़ा रनवे होगा. एयरस्ट्रिप को हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस (HALE) RPA के साथ-साथ C-295 और C-130 क्लास के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए भी डिजाइन किया जाएगा. रनवे में ICAO CAT-II के हिसाब से लाइटिंग और एडवांस्ड नेविगेशनल एड्स होंगे जिससे कम विज़िबिलिटी वाली कंडीशन में भी ऑपरेशन किए जा सकेंगे.

इस बेस में दो एयरक्राफ्ट हैंगर होंगे जिनमें हर एक का साइज 60 गुणा 50 मीटर होगा. इनमें हैंगर्स में ड्रोन और एयरक्राफ्ट के मेंटेनेंस का काम होगा ताकि जरूरत पड़ने पर इन्हें तेजी से डिप्लॉय किया जा सके. इस बेस से हर साल भारी एयरक्राफ्ट मूवमेंट होगी. अनुमान है कि इस ड्रोन और रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट (RPA) के लिए बनाए गए रनवे से रोजाना चार और साल में कम से कम 1,500 ड्रोन सॉर्टी होंगी.

यह प्रोजेक्ट दिखाता है कि भारतीय सेना भविष्य को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारियां कर रही है. सर्विलांस, टोही और सटीक टारगेटिंग के लिए बिना पायलट वाले सिस्टम पर सेना का भरोसा बढ़ रहा है. ऑपरेशन सिंदूर जैसे किसी बड़े अभियान में यहां से उड़ान भरने वाले ड्रोन दुश्मन पर हमला करते भी दिख सकते हैं.

HALE ड्रोन की खासियत

हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस (HALE) ड्रोन को ज़्यादा ऊंचाई पर लंबे समय तक हवा में रहने के लिए बनाया गया है जिससे बड़े इलाकों पर लगातार निगरानी रखी जा सके. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेना के ड्रोन्स ने रियल-टाइम इंटेलिजेंस देकर खतरों को कम करने में अहम भूमिका निभाई थी. भारत के सैन्य योजनाकारों का मानना है कि अब ड्रोन सहायक भूमिकाओं से मुख्य ऑपरेशनल एसेट्स में बदल रहे हैं.

बता दें कि मेरठ में बनने वाले डेडिकेटेड ड्रोन रनवे प्रोजेक्ट की कुल टाइमलाइन 85 महीने हो सकती है. प्लानिंग और डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) तैयार करने के लिए सात महीने दिए गए हैं. इसके बाद 18 महीने सुपरवाइज़्ड कंस्ट्रक्शन होगा. लंबे समय तक ऑपरेशनल तैयारी पक्का करने के लिए 24 महीने और 36 महीने का मेंटेनेंस ओवरसाइट प्लान किया गया है. माना जा रहा है कि अनमैन्ड मिशन के लिए एविएशन हब के तौर पर डेडिकेटेड ड्रोन रनवे बनने से मेरठ का भी विकास होगा.