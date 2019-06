नयी दिल्ली: भारत ने बुधवार को कहा कि वह जाकिर नाइक के प्रत्यर्पण के लिए मलेशिया से बातचीत करना जारी रखेगा. भारत ने यह बयान ऐसे समय दिया जब दो दिन पहले मलेशिया के प्रधानमंत्री ने कहा था कि उनके देश को नाइक का प्रत्यर्पण नहीं करने का अधिकार है क्योंकि भगोड़े उपदेशक ने दावा किया कि उसके खिलाफ भारत में निष्पक्ष सुनवाई नहीं होगी.

Ministry of External Affairs in response to queries regarding the extradition of Zakir Naik from Malaysia: Government of India has made a formal request for the extradition of Zakir Naik. We would continue to pursue the matter with Malaysia. pic.twitter.com/C7NRIRWruV

