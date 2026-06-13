पाकिस्तान को नहीं देंगे सिंधु का पानी, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने बताई वजह और दी चेतावनी

Indus Water: पीएम मोदी ने पहलगाम हमले के बाद कहा था कि "खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे".

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तेलंगाना भाजपा की ओर से हैदराबाद में 'बुद्धिजीवियों की बैठक' को रक्षा मंत्री ने संबोधित किया. (photo credit IANS, for representation only)

Indus Water: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को पाकिस्तान पर जबरदस्त हमला बोला है. उन्होंने कहा कि मौजूदा एनडीए सरकार सिंधु नदी का पानी पाकिस्तान को नहीं देगी. पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देता है. रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान की इसके लिए निंदा की.

एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, तेलंगाना भाजपा की ओर से हैदराबाद में ‘बुद्धिजीवियों की बैठक’ को आयोजित किया गया था. इस आयोजन को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के जरिए सरकार ने दुनिया को दिखा दिया है कि जो लोग शांति और सद्भाव की भाषा नहीं समझते, उन्हें कैसे जवाब देना है.

पहलगाम हमले का जवाब था संधि पर रोक

रक्षा मंत्री ने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद, सिंधु जल संधि (IWT) को रोकते हुए हमने कहा था कि जिनके आंसू सूख चुके हैं, उन्हें हमसे पानी की उम्मीद नहीं करनी चाहिए. हम सिंधु का पानी आतंकवादियों के संरक्षकों और मानवता के दुश्मनों तक नहीं पहुंचने देंगे.

पीएम का आक्रामक बयान

रक्षामंत्री का यह बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस ऐलान को दोहराता है जो उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले के बाद किया था कि “खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे”.

क्या है आईडब्ल्यूटी

सिंधु जल संधि (IWT) पर भारत और पाकिस्तान के बीच 19 सितंबर, 1960 को सिंधु प्रणाली की नदियों के पानी के इस्तेमाल को लेकर हस्ताक्षर किए गए थे. पिछले साल हुए भयानक पहलगाम आतंकी हमले के बाद, भारत ने अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत एक संप्रभु राष्ट्र के तौर पर अपने अधिकारों का इस्तेमाल किया और IWT को रोक दिया. संधि पर रोक तब तक के लिए है जब तक कि पाकिस्तान सीमा-पार आतंकवाद को अपना समर्थन विश्वसनीय और पक्के तौर पर छोड़ नहीं देता.

एनडीए सरकार की उपलब्धियां गिनाईं

रक्षा मंत्री ने पिछले 12 वर्षों में NDA सरकार की उपलब्धियों पर बात की. अनुच्छेद 370 को हटाने, देश को काफी हद तक नक्सल-मुक्त बनाने की दिशा में प्रगति, GST लागू करने, देश भर में बिजली पहुंचाने और न्याय प्रणाली में सुधार का जिक्र किया.