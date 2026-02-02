Hindi India Hindi

India Will Soon Sign Uranium Deal With Canada Trump Gets Shocked

ट्रंप की टैरिफ पॉलिटिक्स के बीच भारत ने इस देश से मिलाया हाथ, करने जा रहा है ये बड़ी डील

भारत और इस देश के बीच लगभग $3 बिलियन की 10 साल की यूरेनियम सप्लाई डील साइन होने वाली है. जानें यह डील भारत के लिए कैसे फायदेमंद साबित होगी?

एक तरफ जहां दुनिया के कई देश अपने-अपने मुद्दों में उलझे हैं, तो भारत चुपचाप अपनी सुरक्षा के लिए बड़ा कदम उठा रहा है. खबर है कि भारत और कनाडा के बीच लगभग 3 अरब डॉलर की यूरेनियम सप्लाई डील होने वाली है. यह डील करीब 10 साल तक चलेगी और मार्च में दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों की मुलाकात के दौरान अंतिम रूप ले सकती है. हाल ही में गोवा में हुए इंडिया एनर्जी वीक के दौरान, दोनों देशों के बीच बातचीत तेज हुई. इस डील का मकसद है – भारत के पास लंबे समय तक भरोसेमंद परमाणु ईंधन सप्लाई सुनिश्चित करना.

भारत की जरूरत और कनाडा का रोल

कनाडा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश है. इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के मुताबिक, कनाडा का कुल यूरेनियम प्रोडक्शन दुनिया के लगभग 13-15 प्रतिशत हिस्से के बराबर है. दूसरी ओर, भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता देश है और उसकी योजना है कि वह 2047 तक अपनी परमाणु ऊर्जा क्षमता 10 गुना बढ़ाकर 100 गीगावॉट तक ले जाए. इतने बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए भारत को उच्च गुणवत्ता वाला और भरोसेमंद यूरेनियम सप्लायर चाहिए. यह डील भारत की लंबी अवधि की ऊर्जा रणनीति में बहुत अहम कदम साबित हो सकती है.

इस डील से किसको होगा ज्यादा फायदा?

इस डील का सबसे बड़ा लाभ कनाडा की कंपनी Cameco को मिलने की संभावना है. Cameco दुनिया की सबसे बड़ी पब्लिकली ट्रेडेड यूरेनियम कंपनी है और यह सस्केचेवान प्रांत में Cigar Lake खान की प्रमुख मालिक है. Cigar Lake को दुनिया का सबसे उच्च-ग्रेड यूरेनियम माइन माना जाता है. इसमें Cameco की हिस्सेदारी लगभग 54.5%, Orano Canada की 40.45% और TEPCO Resources की 5% है. भारत के डिपार्टमेंट ऑफ अटोमिक एनर्जी के प्रवक्ता ने डील की कीमत करीब 3 अरब डॉलर बताई.

कनाडा क्या रुख अपना रहा?

कनाडा के ऊर्जा और प्राकृतिक संसाधन मंत्री Tim Hodgson ने कहा कि कनाडा के पास दुनिया का सबसे शुद्ध और उच्च गुणवत्ता वाला यूरेनियम है. उन्होंने बताया कि दोनों देशों के लिए यह विन-विन स्थिति होगी. उन्होंने यह भी पुष्टि की कि मार्च में कनाडा के प्रधानमंत्री Mark Carney दिल्ली आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे, जहां यूरेनियम के अलावा कई अन्य ट्रेड डील्स भी फाइनल हो सकती हैं. यह संकेत है कि कनाडा भारत के साथ अपने रिश्तों को सुधारने और मजबूती देने के लिए गंभीर है.

यहां समझें डील का रणनीतिक महत्व

यह डील सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है, बल्कि रणनीतिक संदेश भी देती है.भारत अपनी परमाणु ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत कर रहा है और कनाडा को एक बड़ा और स्थिर खरीदार मिल रहा है. दोनों देशों का लक्ष्य द्विपक्षीय व्यापार को 30 अरब डॉलर से दोगुना करना है. खास बात यह है कि जब अमेरिका में ‘अमेरिका फर्स्ट’ की नीति चल रही थी और भारत पर टैरिफ और दबाव की राजनीति हो रही थी, तब भारत ने चुपचाप अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए ऐसी डील लाइन कर दी, जो आने वाले दशकों तक गेम बदल सकती है. यह कदम भारत की आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से ऐतिहासिक कहा जा सकता है.

