Indiabulls ने दी सफाई: 197 पुराने लोन पूरे चुकाए गए, EOW रिपोर्ट में 11 हजार करोड़ की वसूली का दावा

Indiabulls Housing Finance: सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, जिसे अब सम्मान कैपिटल लिमिटेड के नाम से जाना जाता है, से जुड़े कथित वित्तीय अनियमितताओं के मामले में CBI जांच के निर्देश दिए जाने के बाद इंडियाबुल्स लिमिटेड ने अपना पक्ष सामने रखा है.
कंपनी ने दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) की स्टेटस रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा है कि पांच प्रमुख उधार लेने वालों के समूह को दिए गए सभी पुराने लोन पूरी तरह चुका दिए गए हैं और उनके खाते बंद हो चुके हैं.
इंडियाबुल्स लिमिटेड के मुताबिक EOW की 11 अगस्त 2026 की रिपोर्ट में पांच बोरोवर्स ग्रुप से जुड़े कुल 197 लोन अकाउंट का विवरण दिया गया है. इन लोन के लिए कुल ₹8,267.9 करोड़ मंजूर किए गए थे.
कंपनी का कहना है कि इन खातों से कुल ₹11,073.8 करोड़ की कलेक्शन हुई. इंडियनबुल्स के अनुसार, EOW ने ये भी सत्यापित किया कि इन भुगतानों का रिकॉर्ड सीधे कंपनी के बैंक खातों से जुड़ा था. कंपनी के मुताबिक इन लोन से करीब ₹2,800 करोड़ की ब्याज और शुल्क भी हासिल हुईं.
EOW रिपोर्ट में बताए गए आंकड़ों के अनुसार, DLF ग्रुप से जुड़े 67 लोन थे. इनके लिए ₹2,212.65 करोड़ मंजूर किए गए और ₹2,731.58 करोड़ की ग्रोस कलेक्शन हुआ. Vatika ग्रुप से जुड़े 113 लोन के लिए ₹2,832.21 करोड़ मंजूर किए गए, जबकि कुल वसूली ₹4,291.36 करोड़ रही.
इसके अलावा Chordia से जुड़े छह लोन में ₹1,490 करोड़ के मुकाबले ₹2,130.92 करोड़ का कलेक्शन हुआ. Americorp के चार लोन के लिए ₹154.5 करोड़ मंजूर किए गए और ₹166.28 करोड़ की वसूली हुई. वहीं, Reliance ADAG से जुड़े सात लोन के लिए ₹1,574 करोड़ मंजूर हुए और ₹1,753.63 करोड़ की ग्रोस कलेक्शन दर्ज की गई. Indiabulls के अनुसार सभी 197 लोन अमाउंट अब बंद हैं.
Indiabulls Ltd ने अपनी सफाई में कहा कि EOW की रिपोर्ट से इन लोन की दोबारा पेमेंट स्थिति साफ होती है. कंपनी के मुताबिक, इन खातों से संबंधित कोई राशि अब बकाया नहीं है. Zee Business के प्रबंध संपादक अनिल सिंघवी ने भी इस घटनाक्रम को अलग नजरिए से देखने की बात कही. उनके अनुसार, EOW की स्टेटस रिपोर्ट में कई महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण सामने आए हैं.
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