नई दिल्‍ली: तमिलनाडु में चेन्‍नई के पास बुधवार रात (February 19) को फिल्‍म इंडिया 2 के सैट पर क्रेन गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई. इस हादसे में कमल हासन बाल-बाल बचे. उन्‍होंने इस हादसे में मृतकों के हर परिवार को एक-एक करोड़ रुपए की सहायता देने की घोषणा की है. पूनामल्‍ले में ईवीपी फिल्‍म सिटी में अचानक क्रेन गिरने से हुए हादसे में तीन तकनीशियनों की मौत हो गई और करीब 12 लोग घायल हो गए.

अभिनेता से नेता बने कमल हासन की इस फिल्म का निर्देशन एस. शंकर कर रहे हैं. यह अभिनेता की हिट फिल्म ‘इंडियन’ का ही सीक्वल है.

कमल हासन ने कहा, मैं अपनी तरफ से मृतकों के परिवार को दान कर रहा हूं और मैं अभी यही कर सकता हूं. यह उसकी छतिपूर्ति नहीं है, जो हम खो चुके है. इनमें कुछ बहुत ही गरीब है. तीन साल पहले मैं हादसे में था. मैं जानता हूं कि इस तरह के एक्‍सीडेंट से रिकवर होना कितना मुश्किल होता है.

सविता मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में तीन लोग मृत हालत में, जबकि अन्य 12 घायल अवस्था में लाए गए थे. तीनों मृतकों की पहचान मधु, चंद्रन और कृष्णन के रूप में हुई है.

Tamil Nadu: 3 dead and around 10 injured after a crane collapsed on the set of movie Indian 2, during the shooting of the film near Chennai, last night. Injured persons were shifted to a hospital. Visuals from EVP Film City in Poonamallee, where the incident took place. pic.twitter.com/C2l3YsLk8E

— ANI (@ANI) February 20, 2020