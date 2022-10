Indian Air Force Day: भारतीय वायु सेना ने आज गौरवशाली 90 साल पूरे किए. इस उपलक्ष्य में शनिवार को चंडीगढ़ के सुखना झील में भारतीय वायुसेना के स्थापना दिवस के अवसर पर का भव्य समारोह मनाया जा रहा है. यह पहली बार है जब वायुसेना की वार्षिक परेड और फ्लाई पास्ट दिल्ली-एनसीआर के बाहर आयोजित किया गया है. भारतीय वायु सेना ने आज अपनी 90वीं वर्षगांठ पर बल की नई लड़ाकू वर्दी का अनावरण किया. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सुबह ही सेना को अपनी शुभकामनाएं दीं.Also Read - Air Force Day आज, पहली बार दिल्ली-NCR से बाहर हो रहा आयोजन; नए स्वदेशी LCH भी बनेंगे एयर शो का हिस्सा

राजनाथ सिंह ने शुभकामना संदेश के अपने ट्वीट में लिखा "भारतीय वायु सेना दिवस पर सभी साहसी IAF वायु योद्धाओं और उनके परिवारों को बधाई और शुभकामनाएं. IAF अपनी वीरता, उत्कृष्टता, प्रदर्शन और व्यावसायिकता के लिए जाना जाता है. भारत को अपने पुरुषों और महिलाओं के इस नीले रंग पर गर्व कर रहा है. उन्हें नीले आसमान की शुभकामनाएं और हैप्पी लैंडिंग."

#WATCH | The 90th-anniversary celebrations of #IndianAirForce, underway in Chandigarh. IAF chief Air Chief Marshal Vivek Ram Chaudhari also present on the occasion.

(Source: Indian Air Force) pic.twitter.com/e0DXXylz1M

