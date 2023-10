Indian Air Force Day के मौके पर Kiren Rijiju ने उड़ाया सुखोई Su-30MKI। ? देखें वायरल हो रहा ये Video

Indian Air Force Day 2023: आज यानी रविवार, 8 अक्टूबर 2023 को भारतीय वायु सेना अपना 91वां स्थापना दिवस (Indian Air Force Day 2023) मना रहा है. इसके उपलक्ष्य में प्रयागराज में संगम के ऊपर 120 विमानों का एयर शो का आयोजन किया गया. इस दौरान, 8 हजार फीट की ऊंचाई से वायु सेना के जवानों ने छलांग लगाई वहीं, कुछ जवानों ने मारुति जिप्सी (Maruti Gypsy) को 5 मिनट में खोलकर बांधा. इसके अलावा AN-32 विमान से 10 पैराट्रूपर्स ने छलांग लगाते हुए अपना करतब दिखाया साथ ही 3 कमांडो ने आसमान में हेलिकॉप्टर से लटक कर एयर चीफ मार्शल को सलामी दी. इस बीच, अरुणाचल प्रदेश से संसद सदस्य किरेन रीजीजू (Kiren Rijiju) ने वायु सेना दिवस के अवसर वायु सैनिकों को शुभकामनाएं दी.

उन्होनें X पर पोस्ट किया भारतीय एयर फोर्स डे (Indian Air Force Day) पर मैं भारत के अदम्य वायु योद्धाओं और उनके परिवार के सदस्यों को शुभकामनाएं देता हूं. हमारे आकाश को सुरक्षित रखने के उनके जज्बे और बहादुरी पर पूरे देश को गर्व है. इतना ही नहीं रीजीजू ने यूक्रेन पर 2022 के रूसी आक्रमण के बीच भारतीय नागरिकों को यूक्रेन से निकालने के लिए चलाए गए ऑपरेशन गंगा (Operation Ganga) में भारतीय वायु सेना के कई प्रयासों को भी याद किया.

किरेन रीजीजू ने X पर एक और पोस्ट कर लिखा, इंडियन एयर फोर्स डे पर मैं एयर चीफ मार्शल अरूप राहा के निमंत्रण के कारण सुखोई Su-30MKI को उड़ाने के सौभाग्य को याद करता हूं. उन्होनें आगे लिखा, हमारे साहसी वायु सेना कर्मियों की अदम्य भावना और बलिदान को सलाम.

On Indian #AirForceDay, I look back on the privilege of flying the Sukhoi Su-30MKI, thanks to the invitation from Air Chief Marshal Arup Raha.

A salute to the indomitable spirit & sacrifice of our courageous Air Force personnel. #IndianAirForceDay 🇮🇳 https://t.co/cnMJ47CDeh pic.twitter.com/JZn8X1ArOW

— Kiren Rijiju (@KirenRijiju) October 8, 2023