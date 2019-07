नई दिल्ली: अमेरिकी एरोस्पेस कंपनी बोइंग ने शनिवार को भारतीय वायुसेना को 22 अपाचे लड़ाकू हेलीकाप्टरों में से पहले चार हेलीकाप्टर सौंप दिये, जबकि चार और हेलीकाप्टरों की अगली खेप की आपूर्ति अगले सप्ताह की जाएगी. एएच..64ई अपाचे हेलीकाप्टरों की पहली खेप की आपूर्ति हिंडन एअरबेस पर की गई. हेलीकाप्टरों की यह आपूर्ति इन हेलीकाप्टरों के लिए करोड़ों डालर का सौदे होने के लगभग चार वर्षों बाद की गई है.

Uttar Pradesh: First batch of Boeing AH-64E Apache Guardian Attack Helicopters arrive at Indian Air Force’s Hindon Airbase in Ghaziabad. They are the first four of the 22 choppers ordered by India from The US. pic.twitter.com/Y6CKxQT6iR

— ANI (@ANI) July 27, 2019