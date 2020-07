नई दिल्ली: भारतीय वायुसेना किसी भी आकस्मिक स्थिति में प्रतिक्रिया के लिए उचित तैनाती के लिए अच्छी तरह से तैयार है. ये बात चीन अच्छी तरह से जान गया होगा. पिछले कई दिनों से भारतीय सेना के विमान लद्दाख में चीन से लगी सीमा (LAC) में गरज रहे हैं. बता दें कि गलवान घाटी में 15 जून को चीनी और भारतीय सैनिकों के बीच हुई हिंसक भिड़ंत के बाद लद्दाख में LAC पर वायुसेना को हाई अलर्ट पर रखा गया है. Also Read - लेह अस्पताल में जहां जवानों से मिले पीएम मोदी उसको लेकर उठे सवाल, सेना ने की सबकी बोलती बंद

चीन के साथ तनाव के बीच भारतीय वायुसेना ने सुखोई, मिग और अपाचे हेलिकॉप्टर LAC पर तैनात कर दिए हैं और ऑपरेशन भी शुरू कर दिया है. शनिवार को सीमा पर फॉरवर्ड एयरबेस के पास सुखोई मिग विमान उड़ते नजर आए. यही नहीं भारतीय वायुसेना ने अपना आधुनिक युद्धक हेलिकॉप्टर अपाचे भी फॉर्वर्ड बेस पर तैनात किया है. Also Read - चीन की बढ़ेंगी मुश्किलें! कहां से निकला कोरोना वायरस? जांच के लिए अगले हफ्ते चाइना जाएगी डब्ल्यूएचओ की टीम

Also Read - पीवी सिंधु: ओलंपिक में इतिहास रचने वाली भारतीय खिलाड़ी के शानदार करियर पर एक नजर

पिछले कुछ दिनों से विमानों से सैनिकों और सामान को लद्दाख के अलग-अलग इलाकों में भेजा जा रहा है. रिपोर्ट्स के मुताबिक मिग 29 विमान, अपाचे और चिनूक हेलिकॉप्टर भी यहां तैनात किए गए हैं.

एयरबेस में तैयारियों को सुनिश्चित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे एक विंग कमांडर ने कहा, “भारतीय वायु सेना संचालन के लिए पूरी तरह से तैयार है और सभी चुनौतियों को पूरा करने के लिए तैयार है. वायु शक्ति युद्ध में आज प्रासंगिक और बहुत शक्तिशाली पहलू है.” उन्होंने कहा, “इस बेस पर और पूरी वायुसेना में हर एयर वॉरियर पूरी तरह से प्रशिक्षित और सभी चुनौतियों का सामना करने में सक्षम है. हमारा जोश हमेशा हाई रहा है और आकाश को गौरव से छू रहा है.”

#WATCH A squadron leader of Indian Air Force at a forward airbase near Indo-China border says, “Every air warrior at this base and across IAF is fully trained and capable to meet all the challenges. Our josh has always been high and touching the sky with glory.” pic.twitter.com/LsyMlq9iSf

— ANI (@ANI) July 4, 2020