By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
राफेल लड़ाकू विमानों की ताकत बढ़ाने की तैयारी, मौजूदा जेट्स बनेंगे बाहुबली, क्या है भारतीय वायुसेना का सुपर प्लान?
भारत 114 नए राफेल लड़ाकू विमान खरीदना चाहता है. इसमें 90 विमान राफेल-4 वैरियंट के होंगे और कम से कम 24 भविष्य के राफेल F5 वेरिएंट. अभी भारतीय वायुसेना के पास जो विमान मौजूद हैं वो राफेल-3 वैरियंट हैं. इन्हें भी ताकतवर बनाने की योजना है.
India’s Rafale in One Fleet: राफेल लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना के सबसे ताकतवर फाइटर जेट हैं. ऑपरेशन सिंदूर में इन विमानों ने अपनी ताकत का लोहा भी मनवाया. यही कारण है कि इंडियन एयरफोर्स अपने लड़ाकू बेड़े में बड़ी संख्या में राफेल विमानों को शामिल करना चाहती है. राफेल विमान, मल्टी-रोल फाइटर एयरक्राफ्ट कैटेगरी में वायुसेना की पहली पसंद हैं. हाल ही में आई कई मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात का दावा किया गया है कि भारत और फ्रांस एक बड़े “सुपर कॉन्ट्रैक्ट” को फाइनल करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं.
मौजूदा राफेल बेड़े को लेकर आई बड़ी खबर
फ्रांस के एक डिफेंस एविएशन पोर्टल ( avionslegendaires.net) ने अपनी हालिया रिपोर्ट में दावा किया है कि 114 फाइटर जेट्स की खरीद के लिए भारत और फ्रांस बात कर रहे हैं. इसमें राफेल के मौजूदा बेड़े का अपग्रेडेशन भी शामिल है.
इंडियन एयर फ़ोर्स (IAF) की युद्ध क्षमताओं को बढ़ाने के लिए नए राफेल लड़ाकू विमान तो खरीदे ही जाने हैं. इसके अलावा, भारत के मौजूदा बेड़े को F4 स्टैंडर्ड में पूरी तरह से अपग्रेड भी किया जाएगा.
भारत 114 नए राफेल लड़ाकू विमान खरीदना चाहता है. इसमें 90 विमान राफेल-4 वैरियंट के होंगे और कम से कम 24 भविष्य के राफेल F5 वेरिएंट. अभी भारतीय वायुसेना के पास जो विमान मौजूद हैं वो राफेल-3 वैरियंट हैं. इन्हें भी अपग्रेड कर के राफेल-4 की खूबियों से लैस किया जाएगा.
राफेल-4 की ताकत और खासियत
राफेल-4 एक अत्याधुनिक मल्टी-रोल फाइटर जेट है. इसे हर तरह की भूमिका निभाने के लिए डिजाइन किया गया है. यह हवा से हवा में लड़ाई, हवा से जमीन पर हमले, समुद्र में निगरानी और परमाणु हमलों का जवाब देने में सक्षम है.
राफेल- 4 राफेल सुपरक्रूज क्षमता वाला विमान है. यानि की यह बिना ऑफ्टर बर्नर के फुल स्पीड पर उड़ान भर सकता है. यह क्षमता राफेल को दूसरे लड़ाकू विमानों से आगे रखती है. राफेल में अत्याधुनिक एवियोनिक्स (ऑल-इन-वन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम) हैं जो इसे हर प्रकार के मौसम और युद्ध परिस्थितियों में प्रभावी बनाते हैं. राफेल-4 में ताकतवर RBE2 AA राडार लगा है. यह 100 किलोमीटर तक की दूरी पर विमान और मिसाइलों का पता लगाने और ट्रैक करने की ताकत देता है. राफेल का राडार एंटी जैमिंग तकनीक से लैस है. दुश्मन राफेल के सिग्नल को अवरुद्ध नहीं कर सकता. यह अपने सिस्टम और संचालन की शैली से दुश्मन से बचने की क्षमता रखता है.
F5 वेरिएंट: ‘सुपर राफेल’ क्या है?
राफेल के सबसे उन्नत वैरियंट यानी राफेल-5 को “सुपर राफेल” कहा जाता है. अभी इसका निर्माण शुरू नहीं हुआ है. राफेल-5 का प्रोडक्शन 2030 के बाद शुरू होगा. यह वेरिएंट चौथी पीढ़ी के फाइटर और भविष्य के छठी पीढ़ी के सिस्टम के बीच के गैप को भरने के लिए है. राफेल-5 फ्रांस का एक क्लासिफाइड प्रोजेक्ट है इसलिए इसके बारे में ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है. माना जा रहा है कि यह “लॉयल विंगमैन” ड्रोन को सीधे कॉकपिट से कंट्रोल करने की क्षमता से भी लैस होगा. F5 की टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा उन्नत है इसलिए भारतीय वायुसेना के लिए खरीदे जाने वाले 24 विमानों को सीधे फ्रांस से ही लाया जाएगा.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें