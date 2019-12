बालासोर (ओडिशा): भारत ने बेहद सटीक तरीके से निशाना साधने की क्षमता को परखने के लिए मंगलवार को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के दो संस्करणों का अलग-अलग सफल परीक्षण किया. रक्षा सूत्रों ने बताया कि सुबह लगभग साढ़े आठ बजे बालासोर के पास चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण केंद्र (आईटीआर) लॉंच पैड-3 से एक स्वचालित मोबाइल लॉंचर के जरिए ब्रह्मोस के जमीनी संस्करण का प्रायोगिक परीक्षण किया गया.

Indian Air Force on BrahMos air launch version firing: Today was the third such live launch of the weapon and with this launch, the integration of the missile on Su-30MKI aircraft, is complete. pic.twitter.com/AH5TT7HUVs

— ANI (@ANI) December 17, 2019