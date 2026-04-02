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भारतीय वायु सेना के तेजस फिर से भरेंगे उड़ान, दुर्घटना के बाद थे ग्राउंडेड, HAL ने बताई जांच के बाद बताई तारीख

हादसे के बाद जमीन पर खड़े तेजस बेड़े की गहन जांच की गई. पता चला कि 7 फरवरी को हुई दुर्घटना जेट के ऑनबोर्ड कंप्यूटर सॉफ़्टवेयर में आई एक गड़बड़ी की वजह से हुई थी.

Published date india.com Published: April 2, 2026 3:11 PM IST
email india.com By Shivendra Rai email india.com twitter india.com
(प्रतीकात्मक AI तस्वीर)
(प्रतीकात्मक AI तस्वीर)

Tejas jets: हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर डीके सुनील ने एक बड़ी घोषणा की है. HAL ने बताया है कि फरवरी में एक दुर्घटना के बाद ग्राउंडेड किए गए भारतीय वायु सेना (IAF) का तेजस बेड़ा एक बार फिर उड़ान भरने के लिए तैयार है. HAL के चेयरमैन ने बताया कि फरवरी की घटना के बाद बनाई गई ‘स्थानीय संशोधन समिति’ ने विमान की जांच पूरी कर ली है और यह अगले हफ्ते से उड़ान भरने लगेगा.

34 विमानों की जांच की गई

हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के चेयरमैन ने बताया कि हादसे के बाद 34 तेजस विमानों की जांच की गई. समस्या एक जेट के ब्रेक सिस्टम में सॉफ़्टवेयर की गड़बड़ी थी. इसकी जांच भारतीय वायुसेना, HAL और CEMILAC की एक संयुक्त समिति ने की और उसे ठीक पाया.

तेजस बेड़े की जांच में क्या मिला?

हादसे के बाद जमीन पर खड़े तेजस बेड़े की गहन जांच की गई. पता चला कि 7 फरवरी को हुई दुर्घटना जेट के ऑनबोर्ड कंप्यूटर सॉफ़्टवेयर में आई एक गड़बड़ी की वजह से हुई थी. सॉफ्टवेयर को अब ठीक कर दिया गया है. सॉफ्टवेयर का एक अपडेटेड वर्जन भी विमान पर सफलतापूर्वक टेस्ट भी कर लिया गया है. सॉफ्टवेयर को अपडेट करने का काम IAF और हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) ने मिलकर किया.

तेजस मार्क 1A की डिलीवरी पर भी अपडेट

लंबे समय से पेंडिंग तेजस मार्क 1A जेट्स की डिलीवरी के बारे में बात करते हुए, HAL चेयरमैन ने कहा कि 20 विमान तैयार हैं. इनके रडार सॉफ्टवेयर और मिसाइल-फायरिंग सिस्टम के अंतिम परीक्षण चल रहे हैं. उन्होंने बताया कि HAL अमेरिकी विमान निर्माता कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक से इंजन मिलने का इंतज़ार कर रहा है. अब तक सिर्फ पांच इंजन मिले हैं. ई में होने वाली एक प्रोजेक्ट समीक्षा के बाद इन जेट्स की डिलीवरी को मंजूरी मिल जाएगी. IAF ने 180 तेजस मार्क 1A जेट्स का ऑर्डर दिया है. लेकिन, इनकी डिलीवरी अपने तय समय से दो साल पीछे चल रही है.

तेजस के साथ क्या हुआ था?

फरवरी महीने में पश्चिमी सीमा पर स्थित एक फॉरवर्ड बेस से उड़ान भरते समय, एक तेजस जेट रनवे से भटककर एक कीचड़ भरे गड्ढे में जा गिरा था. इस हादसे में सिंगल-सीट वाले विमान का पायलट बच गया था लेकिन, उसे चोटें आई. IAF इस घटना की कोर्ट ऑफ़ इन्क्वायरी भी कर रहा है. विस्तृत जांच में मेटलर्जी और इलेक्ट्रो-मैग्नेटिक ब्रेकिंग सिस्टम और ऑनबोर्ड सॉफ्टवेयर की समीक्षा भी की गई.

बता दें कि फरवरी में हुई यह घटना 2016 में तेजस जेट्स के बेड़े में शामिल होने के बाद से तीसरी दुर्घटना थी. पहली दुर्घटना मार्च 2024 में जैसलमेर के पास हुई थी. इसमें एक ‘फायरपावर डेमोंस्ट्रेशन’ से लौटते समय विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था. इस हादसे में विमान का पॉयलट सुरक्षित रूप से विमान से बाहर निकलने में सफल रहा था. दूसरी दुर्घटना नवंबर 2025 में दुबई एयरशो के दौरान हुई थी. इस हादसे में विंग कमांडर नमन स्याल की मृत्यु हो गई थी.

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Shivendra Rai

Shivendra Rai

उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के रहने वाले शिवेन्द्र राय को हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव है. वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से इतिहास में एमए ... और पढ़ें

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