पठानकोट: भारतीय वायुसेना (आईएएफ) की लड़ाकू क्षमता बढ़ाने के लिए 8 अमेरिका निर्मित अपाचे एएच-64ई लड़ाकू हेलि‍कॉप्टर को मंगलवार को आईएएफ में शामिल किया जाएगा. ‘अपाचे एएच-64ई’ दुनिया के सबसे उन्नत बहु-भूमिका वाले लड़ाकू हेलि‍कॉप्टर है और अमेरिकी सेना इसका इस्तेमाल करती है. भारतीय वायुसेना में इस हेलिकॉप्‍टर के शामिल होने से उसकी मारक क्षमता बढ़ जाएगी.

एयर चीफ मार्शल बी. एस. धनोआ पठानकोट एयर फोर्स स्टेशन में आयोजित होने वाले इस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे. आईएएफ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, आठ अपाचे लड़ाकू हेलि‍कॉप्टर आईएएफ में शामिल होने जा रहे हैं, जो बल की लड़ाकू क्षमता को बढ़ाएंगे.

#Punjab : IAF Chief BS Dhanoa arrives at the Pathankot Air Base where Apache helicopter of the Indian Air Force are to be inducted into IAF today. pic.twitter.com/U6GrwjuKCO

आईएएफ ने अपाचे हेलि‍कॉप्टर के लिए अमेरिकी सरकार और बोइंग लिमिटेड के साथ सितंबर 2015 में कई अरब डॉलर का अनुबंध किया था. इसके तहत बोइंग ने 27 जुलाई को 22 हेलीकॉप्टर में से पहले चार हेलि‍कॉप्टर दिए गए थे.

#NewInduction: Glimpses of AH-64E Apache attack helicopter’s maiden flight at AFS Hindan.

The helicopter is planned to be inducted into the IAF on 03 Sep 19 at AFS Pathankot. pic.twitter.com/UYiSrEfOsg

— Indian Air Force (@IAF_MCC) September 2, 2019