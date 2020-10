नई दिल्ली: भारतीय वायुसेना आज अपना 88वां स्थापना दिवस मना रही है. ऐसे में हर साल की भांति इस साल भी गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर जश्न का माहौल है. भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने हिंडन एयरबेस पर खूब करतब दिखाया. बता दें कि पहली बार राफेल को वायुसेना दिवस पर अपनी ताकत को दिखाने का मौका मिला है. इस दौरान रोफेल ने लोगों का खूब विश्वास जीता और अपना दम दिखाया. राफेल के साथ-साथ सूर्यकिरण टीम ने करतब दिखाए. इस दौरान जैगुआर लड़ाकू विमान ने करतब दिखाए. बता दें कि सूर्यकिरण टीम के अंतर्गत कई लड़ाकू विमान आते हैं जो दुश्मन को वक्त रहते ध्वस्त करने में एक्सपर्ट हैं. Also Read - IAF DAY 2020: राफेल, सुखोई और तेजस ने दिखाया दमखम, जैगुआर-चिनूक की गर्जना से गूंजा आसमान, देखें PHOTOS

वायुसेना दिवस के मौके पर आज राफेल ने भारतीय आकाश में गर्जना की और भारत के दुश्मनों को चेतावनी दी. राफेल के साथ फॉर्मेंशन में जैगुआर लड़ाकू विमान थे. इसके बाद स्वदेशी व सबसे हल्के लड़ाकू विमान तेजस ने अपना दम दिखाया. यही नहीं इस दौरान चिनूक हेलीकॉप्टर, अपाचे हेलीकॉप्टर, ग्लोबमास्टर, सुखोई इत्यादि लड़ाकू विमानों ने हिंडन एयरबेस पर अपना दम-खम दिखाया.

बता दें कि एयरबेस पर सेना की तीनों टुकड़ियां मौजूद हैं. साथ ही कई वरिष्ठ अधिकारी भी हिंडन एयरबेस पर मौजूद हैं. यहां चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत भी मौजूद है. बता दें कि परेड़ के दौरान वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया ने सबसे पहले गार्ड ऑफ आनर का अभिवादन किया.

#WATCH Indian Air Force fighter jet carries out vertical charlie manoeuvre at Hindon Air Base in Ghaziabad, as IAF celebrates its 88th anniversary today.#AirForceDay2020 pic.twitter.com/K68On8puHb

— ANI UP (@ANINewsUP) October 8, 2020