एयरफोर्स का Su‑30MKI फाइटर जेट लापता, असम के कार्बी आंगलॉन्ग जिले में क्रैश होने का शक
भारतीय वायु सेना (IAF) का एक सुखोई Su‑30MKI फाइटर जेट लापता हो गया है. न्यूज एजेंसी PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, ये फाइटर जेट गुरुवार को असम में अचानक रडार से गायब हो गया. इसका रडार संपर्क टूटने के बाद तुरंत स्थिति का पता लगाने के लिए खोज और जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. वायु सेना की टीमें घटनास्थल का पता लगाने में जुटी हुई हैं.
PTI की जानकारी के मुताबिक, Su-30 MKI, जो 4.5 जेनरेशन का एयरक्राफ्ट है. कार्बी आंगलोंग जिले में उड़ान भरते समय शाम करीब 7 बजे गायब हो गया था. कुछ रिपोर्ट्स में इस फाइटर जेट के क्रैश होने की आशंका जताई जा रही है. बताया जा रहा है कि ये फाइटर जेट रेगुलर उड़ान या मिशन पर था, तभी अचानक उसका ग्राउंड कंट्रोल से संपर्क टूट गया.
सुखोई Su‑30MKI को वायुसेना के सबसे हाइटेक और ताकतवर फाइटर जेट में गिना जाता है. यह दो इंजन वाला मल्टीरोल फाइटर जेट है. इसका इस्तेमाल एयर डिफेंस, लंबी दूरी की स्ट्राइक और निगरानी जैसे महत्वपूर्ण मिशनों में किया जाता है.
