  • Hindi
  • India Hindi
  • Indian Airforce Sukhoi Su 30 Mki Fighter Aircraft Missing In Assam All Detail

एयरफोर्स का Su‑30MKI फाइटर जेट लापता, असम के कार्बी आंगलॉन्ग जिले में क्रैश होने का शक

Su-30 MKI, जो 4.5 जेनरेशन का एयरक्राफ्ट है. कार्बी आंगलोंग जिले में उड़ान भरते समय शाम करीब 7 बजे गायब हो गया था. कुछ रिपोर्ट्स में इस फाइटर जेट के क्रैश होने की आशंका जताई जा रही है.

Published date india.com Updated: March 5, 2026 10:02 PM IST
email india.com By Anjali Karmakar email india.com
एयरफोर्स का Su‑30MKI फाइटर जेट लापता, असम के कार्बी आंगलॉन्ग जिले में क्रैश होने का शक

भारतीय वायु सेना (IAF) का एक सुखोई Su‑30MKI फाइटर जेट लापता हो गया है. न्यूज एजेंसी PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, ये फाइटर जेट गुरुवार को असम में अचानक रडार से गायब हो गया. इसका रडार संपर्क टूटने के बाद तुरंत स्थिति का पता लगाने के लिए खोज और जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. वायु सेना की टीमें घटनास्थल का पता लगाने में जुटी हुई हैं.

PTI की जानकारी के मुताबिक, Su-30 MKI, जो 4.5 जेनरेशन का एयरक्राफ्ट है. कार्बी आंगलोंग जिले में उड़ान भरते समय शाम करीब 7 बजे गायब हो गया था. कुछ रिपोर्ट्स में इस फाइटर जेट के क्रैश होने की आशंका जताई जा रही है. बताया जा रहा है कि ये फाइटर जेट रेगुलर उड़ान या मिशन पर था, तभी अचानक उसका ग्राउंड कंट्रोल से संपर्क टूट गया.

सुखोई Su‑30MKI को वायुसेना के सबसे हाइटेक और ताकतवर फाइटर जेट में गिना जाता है. यह दो इंजन वाला मल्टीरोल फाइटर जेट है. इसका इस्तेमाल एयर डिफेंस, लंबी दूरी की स्ट्राइक और निगरानी जैसे महत्वपूर्ण मिशनों में किया जाता है.

About the Author

Anjali Karmakar

Anjali Karmakar

अंजलि कर्मकार 12 साल से जर्नलिज्म की फील्ड में एक्टिव हैं. उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है. यहीं से मास कॉम में मास्टर्स की डिग्री ली ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.