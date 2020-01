नई दिल्ली: अमेरिका द्वारा ईरान के उच्च सेना के कमांडर की हत्या के बाद मामला गरमा गया है. इसी कड़ी में आज ईरान ने इराक स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर बैलेस्टिक मिसाइल्स से हमला किया. इसके कुछ घंटे पहले ही यूक्रेन की अंतरराष्ट्रीय एयरलाइन का विमान ईरान में तेहरान के निकट दुर्घटनाग्रस्त हुआ है. विमान में लगभग 170 यात्री सवार थे. इस दुर्घटना में सभी की मौत की पुष्टि हो चुकी है. ईरान-अमेरिका के बीच लगातार बढ़ रहे तनाव का असर पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है. भारत सरकार ने भी अपने नागरिकों को खाड़ी देशों में जाने से बचने की सलाह दी है. इससे पहले, अमेरिकी संघीय उड्डयन प्रशासन (एफएए) अमेरिका में पंजीकृत विमानों के इराक, ईरान और खाड़ी क्षेत्र के ऊपर से गुजरने पर प्रतिबंध लगा चुका है.

Directorate General of Civil Aviation: We had held meetings with the concerned Airlines and have sensitized them to remain vigilant and take all precautions https://t.co/8g91GFYBI8

— ANI (@ANI) January 8, 2020