Indian Army, india, PLA, China,LAC, News: नए साल 2022 के मौके पर वास्‍तविक नियंत्रण रेखा (Line of Actual Control) पर तनाव के बावजूद इंडियन आर्मी (Indian Army) के जवानों और चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) के जवानों ने एलएसी पर कई जगह एक-दूसरे को मिठाई और बधाई का आदान-प्रदान किया है. बता दें कि दोनों देशों की सेनाएं तनाव के चलते एलएसी के दोनों ओर से पूरी तैयारी के साथ तैनात हैं.Also Read - Video: LoC से सेना के जवानों ने नए साल पर देशवासियों को ऐसे दी शुभकामनाएं, लगाए भारत माता के नारे

On #NewYear2022, Indian Army & PLA troops exchanged sweets in these areas today — KK Pass, DBO, Bottleneck, Konkala, Chushul Moldo, Demchok Hotspring, Nathula, Kongrala, Bum La, and Wacha Damai: Indian Army pic.twitter.com/nxT9N7qFha

— ANI (@ANI) January 1, 2022